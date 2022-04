Cyfrowa rewolucja na budowach. Polska w europejskiej czołówce

Jeśli chodzi o cyfryzację procedur budowlanych oraz narzędzi wspomagających ich realizację, to śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy tutaj w czołówce digitalizacji na rynku europejskim - mówi w rozmowie z WNP.PL p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska.

Serwis e-Budownictwo umożliwia obywatelom oraz inwestorom wypełnienie i złożenie wniosków w sposób elektroniczny do właściwych urzędów.

Bez wizyty w urzędzie będzie można wnioskować o wydanie dziennika budowy.

Udostępnienie ujednoliconych formularzy na jednej platformie jest wygodne dla użytkowników.

Czym jest rządowy serwis e-Budownictwo, jakie pełni funkcje i jakie daje korzyści w procesie inwestycyjno-budowlanym?

- e-Budownictwo to jeden, autoryzowany serwis internetowy administracji rządowej, przygotowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Pozwala szybko i łatwo wypełnić, podpisać i przesłać wybrany wniosek do właściwego urzędu. Jego zadaniem jest przyspieszenie i ułatwienie inwestorom przeprowadzenia postępowania administracyjno-budowlanego. Serwis umożliwia obywatelom, a także inwestorom wypełnienie i złożenie wniosków związanych z procesem budowlanym online, bez wychodzenia z biura czy domu.

Powiem tak, głównym celem e-Budownictwa jest udostępnienie ujednoliconych formularzy na jednej platformie, co jest wygodne dla użytkowników, oszczędza czas inwestorów. Pozwala na uruchomienie narzędzi komunikacji z urzędem w trudnej sytuacji pandemicznej. Podwyższa to też standard obsługi obywateli w procesie inwestycyjno-budowlanym, nie wspominając o ogromnej redukcji zużycia papieru.

Wkrótce nowe przepisy dopuszczą stosowanie elektronicznego dziennika budowy oraz książki obiektu budowlanego. Czy prowadzenie e-dziennika budowy będzie ułatwieniem dla inwestorów, ale także dla służb kontrolnych weryfikujących stosowne zapisy? Co dają te zapisy?

- Dziennik budowy jest jednym z najważniejszych dokumentów zaliczanych do dokumentacji budowlanej. Służy on nie tylko inwestorom, ale jest też narzędziem kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a także projektanta. W dzienniku budowy zapisywane są wszystkie istotne zdarzenia, które dokumentują przebieg robót budowlanych. Może on być też stosowany jako narzędzie do przypisywania zadań innym uczestnikom budowy. Powinien być prowadzony w określony sposób i przechowywany w bezpiecznym miejscu.

Z poziomu aplikacji można na przykład wyznaczyć czas prowadzenia obowiązków dla kierownika budowy oraz dodawać innych uczestników procesu inwestycyjnego. Bez wizyty w urzędzie będzie można wnioskować o wydanie dziennika budowy. Obecnie czekamy na przyjęcie przez Radę Ministrów przepisów, które wprowadzają e-dziennik budowy i e-KOB, czyli elektroniczną książkę obiektu budowlanego. Taką książkę obiektu budowlanego będzie można założyć i prowadzić online, zainteresowany podmiot czy obywatel będzie miał nadany indywidualny numer, który pozwoli zarówno właścicielowi lub zarządcy, ale także organowi nadzoru budowlanego na odnalezienie książki i zapisów znajdujących się w niej w systemie. Oba te rozwiązania bezpośrednio ułatwią i usprawnią pracę zarówno inwestorom, jak i administracji budowlanej.

Trend cyfryzowania czy też digitalizacji to obecnie jeden z głównych wyznaczników nowoczesności i innowacyjności. Na jego dynamiczny rozwój wpływają rozwiązania, które oprócz korzyści finansowych czy oszczędności czasu zapewniają także elastyczność funkcjonowania. Jeśli chodzi o cyfryzację procedur budowlanych oraz narzędzi wspomagających ich realizację, to śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy tutaj w czołówce digitalizacji na rynku europejskim. Tak zwana rewolucja w budownictwie rozpoczęła się w 2020 roku, niektóre zakładane rezultaty już widać i są one zadowalające. Myślę tu przede wszystkim o oszczędnościach czasu i papieru. Na kolejne jeszcze chwilę musimy poczekać, ale już teraz możemy zaobserwować pozytywne kierunki wprowadzanych zmian.

W najbliższym czasie planujemy dostęp do wszystkich naszych e-usług z poziomu portalu e-Budownictwo, stanowiącego tak zwane wrota do wielu funkcjonujących już systemów. Uruchamiamy także projekt SOPAB, czyli system obsługi procesów administracyjnych w budownictwie. Celem projektu będzie dostarczenie organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego narzędzi do sprawnej obsługi wniosków i zgłoszeń w obszarze budownictwa. Główną i najważniejszą funkcjonalnością będzie możliwość całościowego i kompletnego prowadzenia niemal wszystkich spraw w formie elektronicznej.

