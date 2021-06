Cyfrowa rewolucja w budownictwie. Rusza kolejny etap

Od 1 lipca wchodzą w życie przepisy dotyczące drugiego etapu cyfryzacji procesu inwestycyjno – budowlanego, przygotowywanego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,

o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,

o zmianę pozwolenia na budowę,

o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,

o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego,

o pozwolenie na użytkowanie.

Co dalej?

Ponadto od 1 lipca 2021 r. będzie można złożyć przez internet następujące wnioski:Ponadto elektronicznie można złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy.Natomiast od 5 lipca br. za pośrednictwem internetu będzie można zgłosić budowę lub przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub projektem architektoniczno – budowlanym.Cyfryzacja procesu budowlanego to duże ułatwienie dla inżynierów, architektów czy inwestorów. Możliwość elektronicznego składania niezbędnej do procesu budowy dokumentacji z pewnością przyspieszy i usprawni proces, a także zaoszczędzi czas obywateli, inwestorów. Zredukowanie formy papierowej dokumentacji budowlanej to również uproszczenie pracy organów administracji architektoniczno-budowlanej.Jak wynika z zapowiedzi przedstawicieli resortu rozwoju, kolejnymi etapami cyfryzacji procesu budowlanego ma być wprowadzenie elektronicznego dziennika budowy, najpierw w formie strony internetowej, a od 1 grudnia w wersji mobilnej.Jak mówiła w rozmowie z prawo.pl Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, EDB pozwoli na śledzenie on-line przebiegu prac budowlanych realizowanych przez kierownika budowy i jego zespół. Dzięki temu, będą mogli dokonywać wpisów do dziennika budowy przy pomocy telefonu komórkowego.Resort planuje także stopniowe wprowadzenie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego, która zastąpi obecną papierową formę. Jak dotychczas będzie to zbiór podstawowych informacji o obiekcie budowlanym, takich jak dane o właścicielu czy zarządcy, informacje charakteryzujące obiekt, dane dotyczące kontroli, jakim był poddany wcześniej budynek, wykaz robót budowlanych, opracowań technicznych oraz wszelkich decyzji czy innych dokumentów dotyczących inwestycji.