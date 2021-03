Budowlana cyfryzacja. Resort rozwoju uruchomił serwis e-Budownictwo

Oddajemy w ręce przedsiębiorców serwis e-Budownictwo. Liczymy na komentarze i opinie, które pomogą rozwijać serwis, cyfryzacja to jest proces ciągły - powiedział w poniedziałek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Według MRPiT towarzyszące nowym narzędziom zmiany w ustawie Prawo budowlane umożliwią składanie określonych dokumentów w procesie budowlanym w postaci elektronicznej. Jednocześnie zostanie zachowana dotychczasowa - papierowa forma składania dokumentacji do organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego.

Według MRPiT towarzyszące nowym narzędziom zmiany w ustawie Prawo budowlane umożliwią składanie określonych dokumentów w procesie budowlanym w postaci elektronicznej.

Jednocześnie zostanie zachowana dotychczasowa - papierowa forma składania dokumentacji do organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego.

Udostępniamy cyfrowe usługi związane z procesem budowlanym. Oddajemy w Państwa ręce serwis https://t.co/ilnKaq8ywu. Zapraszam wszystkich do korzystania i udoskonalania serwisu - wicepremier @Jaroslaw_Gowin. pic.twitter.com/zbTwJH8JCb — Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (@MRPiT_GOV_PL) March 1, 2021

"Oddajemy serwis e-Budownictwo. Oczywiście liczymy na wasze komentarze, które pomogą rozwijać serwis, bo cyfryzacja to jest proces ciągły, oparty na nieustannym korygowaniu i doskonaleniu narzędzi. Zapraszam wszystkich do korzystania i udoskonalania serwisu e-Budownictwo".

Według wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anny Korneckiej do tej pory dokumenty w procesie inwestycyjno-budowlanym nie były ujednolicone i różniły się pod wieloma względami. Rozwiązaniem dla tego problemu ma być cyfryzacja tego procesu.

"Postanowiliśmy to zmienić poprzez cyfryzację procesu inwestycyjno-budowanego. To kolejny krok w priorytetowym dla MRPiT i KPRM programie cyfryzacji polskiej gospodarki. Ma to umożliwić obywatelem załatwianie przez internet spraw związanych z prawem budowlanym. W praktyce oznacza to uproszczenie i skrócenie procesu inwestycyjno-budowlanego" - zapewniła wiceminister.



Udostępnione przez resort narzędzia mają pozwalać na kontakt obywateli z organami administracji architektoniczno-budowlanej czy organami nadzoru budowlanego bez konieczności wychodzenia z domu.



"Możliwość składania wniosków elektronicznie będziemy wdrażać etapami, stopniowo. W pierwszej fazie, od lutego 2021 r. można złożyć 13 elektronicznych formularzy. Między innymi jest to wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, bądź jego części, czy zawiadomieniu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowalnych" - poinformowała.



"Dodatkowe formularze objęte nowelizacją prawa budowlanego, w tym w szczególności wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, w formie elektronicznej będzie można złożyć w sposób elektroniczny od lipca 2021 r." - zapowiedziała wiceminister.