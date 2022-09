Czarny sen deweloperów się spełnia. Sprzedaż spada o ponad 70 proc.

Giełdowy deweloper Atal zawarł w sierpniu 2022 roku 130 umów deweloperskich i przedwstępnych, co oznacza spadek o 75 proc. w ujęciu rok do roku. W sierpniu 2021 tego typu umów zawarto ponad 500.

Sierpniowy wynik i tak jest nieco lepszy od lipcowego, kiedy Atal podpisał zaledwie 117 umów deweloperskich i przedwstępnych (rok wcześniej 359). W czerwcu bieżącego roku deweloper zawarł 163 tego typu umowy (wobec 426 w czerwcu 2021), a w maju 212 (wobec 377 rok wcześniej).

Łącznie, w okresie ośmiu miesięcy 2022 roku Atal zawarł 1 583 umowy deweloperskie i przedwstępne.

Dane za sierpień 2022 roku wykazują aż 75-proc. spadek podpisanych umów w ujęciu rok do roku. Narastająco, w okresie od stycznia do sierpnia Atal zawarł w 2022 roku o 46 proc. mniej umów w ujęciu rok do roku (w analogicznym okresie 2021 było to 2 918 umów).

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, apartamentów oraz lokali komercyjnych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. W aktualnej ofercie sprzedaży znajdują się inwestycje deweloperskie realizowane w Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie, Trójmieście i Poznaniu.

