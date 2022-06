Czas na przedstawienie tzw. korytarza społecznego nowej Zakopianki przedłużony

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedłużyła do 30 września br. czas na przedstawienie przez stronę społeczną tzw. korytarza społecznego dla nowego odcinka drogi ekspresowej S7 od Krakowa do Myślenic.

Zależy nam jednak na przemyślanych i profesjonalnie przeanalizowanych wariantach, uzgodnionych i zaopiniowanych przez ekspertów. Wychodząc naprzeciw zmieniamy ten termin na 30 września br. - poinformowała GDDKiA.

Zależy nam, aby przedłożony wariant społeczny został skonsultowany ze środowiskiem naukowym, z osobami mającymi wiedzę i doświadczenie w tym obszarze oraz zaopiniowany przez wyższą uczelnię - zaznaczyła.

Tzw. korytarz społeczny powinien łączyć istniejącą autostradę A4 na wysokości Krakowa z przebiegiem drogi ekspresowej S7 za Myślenicami oraz uwzględniać powiązania z projektowaną drogą S52 w miejscowości Głogoczów.

W styczniu br. GDDKiA zaprezentowała wyniki tzw. studium korytarzowego (SK) dla odcinka drogi ekspresowej S7 od Krakowa do Myślenic, zawierające sześć wariantów przebiegu tej trasy. Według drogowców odcinek S7 Kraków-Myślenice to ostatni fragment tego strategicznego ciągu drogowego, dla którego nie są prowadzone prace przygotowawcze. Przedstawione w SK warianty mają ok. 3-5 km szerokości. Analizie poddano obszar obejmujący blisko 3 tys. km kw. znajdujący się na terenie 34 gmin w siedmiu powiatach woj. małopolskiego.

Aby wspomóc gminy i ich mieszkańców w pracach nad wypracowaniem społecznego wariantu korytarza #S7, udostępniamy przygotowane przez nas Studium korytarzowe i wszystkie zawarte w nim dane i analizy.

