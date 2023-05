Część "zakopianki" do przebudowy. GDDKiA ogłosiła przetarg

Ogłoszony został przetarg na przygotowanie koncepcji poprawy przepustowości prawie 7 km "zakopianki" między Nowym Targiem a Szaflarami. Wykonawca na przygotowanie projektu będzie miał maksymalnie 28 miesięcy - poinformowała GDDKiA.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Odział w Krakowie (GDDKiA) poinformowała, że ogłosiła przetarg na przygotowanie koncepcji poprawy przepustowości prawie 7 km "zakopianki" między Nowym Targiem a Szaflarami.

Wykonawca, jak podano, na przygotowanie projektu będzie miał maksymalnie 28 miesięcy.

Droga z Nowego Targu do Szaflar to główna trasa do Zakopanego. GDDKiA wskazuje, że stale rośnie na niej liczba pojazdów.

Podała, że ruch między 2015 a 2021 rokiem zwiększył się tam o 45 proc., do ponad 22 tys. pojazdów na dobę, a przy tym w jeszcze większym stopniu zwiększył się ruch samochodów ciężarowych, bo o 73 proc., do 2,3 tys. pojazdów na dobę. Zaznaczono, że dodatkowe trudności i korki tworzą się w sezonie turystycznym.

- W 2024 roku planowane jest oddanie do ruchu DK47 z Rdzawki do Nowego Targu. Po zakończeniu tej inwestycji cały odcinek między Krakowem a Nowym Targiem będzie drogą dwujezdniową, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Dlatego też konieczne jest rozpoczęcie prac pozwalających na zwiększenie przepustowości DK47 między Nowym Targiem a Zakopanem - czytamy w komunikacie.

GDDKiA podała, że poprawa przepustowości DK47 między Nowym Targiem a Szaflarami będzie przygotowywana w jej obecnym śladzie. Opracowanie dokładnego zakresu przebudowy będzie zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy.

Prace zmierzające do przebudowy odcinka DK47 od Szaflar do ronda w Zakopanem są bardziej zaawansowane. W styczniu 2023 GDDKiA podpisała ze Sweco Polska umowę na opracowanie koncepcji przebudowy DK47 między Szaflarami a Zakopanem.

GDDKiA przewiduje, że całość prac związanych z przygotowaniem przebudowy obu odcinków DK47 tj. Nowy Targ- Szaflary i Szaflary- Zakopane potrwa do 2028 roku, a po tym terminie będzie możliwe rozpoczęcie prac budowlanych.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl