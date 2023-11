Polimex Mostostal oraz czeska firma Tedom chcą zawiązać w Polsce wspólną spółkę, która będzie oferować budowę i eksploatację silników gazowych. Wniosek o wydanie zgody na zawiązanie nowej spółki trafił już do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Grupa kapitałowa Polimex Mostostal w pierwszym półroczu 2023 zanotowała 34 mln zł zysku netto, wobec 89 mln zł w pierwszym półroczu 2022.

Tedom na polskim rynku działa od kilku lat. Przychody grupy w Polsce w 2022 r. wzrosły o 50 proc. w skali roku i wyniosły 72 mln zł wobec 48 mln w 2021 r.

Nowa spółka Polimex Mostostal i Tedom będzie oferowała silniki gazowe głównie firmom przemysłowym oraz spółkom ciepłowniczym.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował, że Polimex Mostostal oraz czeska spółka Tedom złożyły wniosek o zgodę na koncentrację polegającą na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy.

Jak podał Polimex Mostostal, nowo utworzona spółka prowadzić będzie w Polsce działalność gospodarczą w sektorze energetycznym w zakresie usług outsourcingu energetycznego.

Outsourcing energetyczny, czyli budowa i eksploatacja silników gazowych

Z informacji WNP.PL wynika, że ten outsourcing energetyczny będzie polegał na budowie i eksploatacji silników gazowych.

Będą tutaj prawdopodobnie oferowane dwa rozwiązania. Pierwsze to dzierżawa jednostek kogeneracyjnych. W tym przypadku klient nie ponosi żadnych kosztów inwestycyjnych, a nowa spółka wydzierżawia klientowi jednostkę na 10 lat, ząsa klient płaci dopiero z przychodów za sprzedaż prądu.

Rozwiązanie drugie to model operacyjny. W tym przypadku spółka buduje u klienta własne źródło a klientowi dostarcza ciepło i prąd po cenach niższych niż rynkowe. W tym modelu klient w założeniu czerpie korzyści z tańszego prądu i ciepła, ale nie musi wykładać żadnych środków inwestycyjnych.

Tedom widzi trzy perspektywiczne rynki w Polsce. Na czele są biogazownie

- Oceniam, że rynek instalacji silników gazowych w przemyśle jest bardzo perspektywiczny. Z punktu widzenia stabilizacji cen energii i zmniejszenia kosztów dystrybucji energii to jednostki kogeneracyjne są przyszłością dla przemysłu, ponieważ pomogą producentom utrzymać konkurencyjność - mówił w rozmowie z WNP.PL Michał Rzyman, prezes Tedom Poland.

Drugim perspektywicznym rynkiem jest ciepłownictwo, gdzie węgiel kamienny wciąż stanowi ponad 70 proc. stosowanych paliw, więc ten sektor czeka dekarbonizacja.

- Są dwa realne sposoby zastąpienia węgla w polskim ciepłownictwie: biomasa (mniejszościowy) i gaz ziemny (większościowy). A przejście z węgla na gaz bez układu kogeneracyjnego to ekonomiczny, ale i ekologiczny nonsens - dodał Michał Rzyman.

Prezes Tedom Poland największy potencjał widzi jednak w sektorze biogazowni.

- Pod względem wielkości powierzchni Polska i Niemcy są mniej więcej do siebie podobne, Czechy to ok. 1/3 powierzchni Polski. W Polsce mieszka ok. 38 mln osób, w Niemczech 83 mln a w Czechach 10,5 mln osób. Ilość biogazowni rolniczych w Niemczech sięga prawie 10 tys., w Czechach 1 tys., a w Polsce na koniec 2022 r. było ok. 150 biogazowni rolniczych. Widzimy więc ogromny potencjał do masowego wzrostu biogazowni w Polsce - wyliczał Michał Rzyman.

50 proc. wzrostu przychodów w ciągu jednego roku

Czeska spółka Tedom na polskim rynku działa od kilku lat. Przychody grupy w Polsce w 2022 r. wzrosły o 50 proc. w skali roku i wyniosły 72 mln zł wobec 48 mln w 2021 r. Przychody całej grupy były grupy były na poziomie ponad 6 mld koron (ponad 1 mld zł).

Liczba sprzedanych jednostek kogeneracyjnych w Polsce w 2022 wyniosła 41, podczas gdy w roku 2021 było to 28. Do tej pory w Polsce Tedom zainstalował około 180 jednostek o łącznej mocy 150 MW.

Do największych kontraktów zrealizowanych przez Tedom w Polsce należy dostawa silników gazowych dla Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław i ciepłowniczej grupy Calor. W obu przypadkach dostarczono jednostki o łącznej mocy k. 13 MW.

Tedom realizował także kontrakty dla grupy Veolia, dla której dostarczył m.in. trzy jednostki kogeneracyjne w Tarnowskich Górach. Współpracuje także z sektorem węglowym, dla kopalni Halemba z PGG dostarczył dwie jednostki kogeneracyjne o łącznej mocy 4 MW.

Polimex Mostostal to jedna z największych grup budowlanych w Polsce. Grupa kapitałowa Polimex Mostostal w pierwszym półroczu 2023 r. zanotowała 34 mln zł zysku netto wobec 89 mln zł w pierwszym półroczu 2022.

Skonsolidowane przychody operacyjne, jakie wypracowała grupa Polimex Mostostal w pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku, wyniosły 1,65 mld zł, wobec 1,90 mld w tym samym okresie roku 2022.

Głównymi akcjonariuszami Polimex Mostostal są działające w porozumieniu Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie, które mają łącznie 64,88 proc. akcji.