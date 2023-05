Częstochowa prowadzi przetarg na budowę bezkolizyjnego węzła dróg nr 91 i 46

Samorząd Częstochowy prowadzi przetarg na budowę bezkolizyjnego węzła „Bugajska” dróg nr 91 (dawnej DK1 – „gierkówki”) z drogą nr 46 oraz nowym przebiegiem DK46 w stronę sąsiedniego Olsztyna, a dalej Kielc. Jesienią ub. roku miasto dostało 250 mln zł rządowej dotacji do tej inwestycji.

Według wcześniejszych informacji miasto ogłosiło postępowanie, aby wybadać ceny. W styczniu br. w wywiadzie dla jednego z regionalnych mediów odpowiedzialny za inwestycje wiceprezydent Częstochowy Piotr Grzybowski sygnalizował, że jeśli ceny w przetargu na tę inwestycję okażą się bardzo wysokie, miasto nie dołoży pieniędzy, bo woli je przeznaczyć na inwestycje lokalne.

Jak wynika z platformy zamówień publicznych Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie (MZD), postępowanie na "Budowę węzła drogowego Al. Wojska Polskiego DK1 wraz z nowym przebiegiem DK46 w Częstochowie" zostało ogłoszone 10 maja br. z terminem składania ofert wyznaczonym na 13 czerwca br.

Jesienią ub. roku samorząd Częstochowy dostał zapewnienie 250 mln zł dotacji do tej inwestycji z edycji Programu Inwestycji Strategicznych, wspierającej rozwój stref przemysłowych, z uzasadnieniem, że celem budowy węzła "Bugajska" jest rozwój stref przemysłowych poprzez udrożnienie DK46 i możliwie najszybsze wyprowadzenie ruchu tranzytowego na linii Opole - Kielce poza obręb zwartej zabudowy.

"Z samej tylko firmy Guardian Glass każdego dnia wjeżdża i wyjeżdża ok. 200 ciężarówek, które generują dodatkowy ruch przez miasto. Realizacja inwestycji usprawni skomunikowanie terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze byłej Huty Częstochowa, w tym Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z DK91 (dawniej DK1), a także autostradą A1" - wskazuje magistrat.

"Działające na tym obszarze duże firmy, jak Guardian Glass, Huta Liberty Częstochowa, Koksownia Częstochowa Nowa czy x-kom są miejscem pracy dla mieszkańców całego subregionu, dlatego wszelkie działania zachęcające inwestorów do rozbudowy już istniejących i tworzenia tu nowych zakładów pracy są niezwykle istotne dla rozwoju całego tego obszaru" - uważa miasto.

Budowa nowego węzła byłaby funkcjonalnie powiązana z trwającym zadaniem "Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie". Realizacja obu tych inwestycji pozwoliłaby na wygodny dojazd do strefy przemysłowej na Kucelinie zarówno z DK46 od strony wschodniej, jak i z DK91 od południa (przez nowy fragment drogi).

Zamawiana inwestycja ma objąć: budowę węzła drogowego alei Wojska Polskiego DK91 (dawniej DK1) z drogą krajową DK46, przebudowę fragmentu alei Wojska Polskiego i budowę nowego odcinka DK46 od granic miasta z gminą Olsztyn do projektowanego węzła drogowego z DK91 z dostosowaniem do możliwości dobudowy drugiej jezdni DK46 na odcinku pomiędzy DK91, a przedłużeniem ul. Korfantego.

Ponadto planowana jest budowa ul. Smolnej, budowa mostu nad Wartą oraz wiaduktu nad linią kolejową, przebudowa istniejącego obiektu mostowego nad torem bocznicowym dawnej Huty Częstochowa, z dostosowaniem parametrów technicznych do projektowanej drogi oraz budowę dróg i skrzyżowań obsługujących teren wzdłuż projektowanego połączenia po zamknięciu istniejącego przejazdu przez linię kolejową Częstochowa - Katowice.

Przetarg zakłada też budowę ciągów pieszych, dróg rowerowych i zatok autobusowych, budowę dróg dla pieszych i rowerów do projektowanego przejścia podziemnego pod linią kolejową, budowę dróg rowerowych w ciągu DK91, budowę stanowiska do ważenia pojazdów z parkingiem i monitoringiem, budowę drogowej stacji pomiarowej i meteo w ciągu DK91 oraz budowę oświetlenia ulicznego.

Szacowana na etapie przygotowania wniosku o rządową dotację wartość planowanej inwestycji to 269 mln zł, z czego dofinansowanie ma wynieść 250 mln zł. Rzeczywista kwota realizacji przedsięwzięcia (przygotowania projektu na bazie posiadanej przez Miejski Zarząd Dróg koncepcji oraz prac budowlanych) zostanie określona w przetargu. Przewidziany we wniosku termin zakończenia inwestycji to koniec 2026 r.

