Cztery oferty w przetargu na linię kolejową "bajpas kartuski"

Cztery oferty wpłynęły w przetargu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych części tzw. bajpasu kartuskiego. Pasażerowie mają skorzystać z linii kolejowej we wrześniu 2022 r.

"Tylko jedna z ofert przekroczyła kosztorys inwestorski, pozostałe trzy mieszczą się w zaplanowanym przez PKM SA budżecie inwestycji" - poinformował w czwartek rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku Michał Piotrowski.

Na realizację swojego odcinka tzw. bajpasu kartuskiego PKM SA przeznaczyła 56,82 mln zł brutto. Najtańsza z ofert, która wpłynęła na przetarg opiewa na ponad 43 mln zł, a najdroższa na niecałe 66 mln zł.

Władze PKM przystąpią teraz do analizy wszystkich ofert. O wyborze potencjalnego wykonawcy decydować będą dwa kryteria: cena (95 proc.) i doświadczenie firmy (5 proc.).

"Dopiero po formalnym sprawdzeniu całej dokumentacji złożonej przez potencjalnych wykonawców oraz ocenie wyżej wymienionych kryteriów, możliwe będzie wybranie i ogłoszenie zwycięzcy przetargu" - wyjaśnił Piotrowski.

Na przygotowanie projektów i zdobycie niezbędnych pozwoleń wybrany wykonawca będzie miał dziewięć miesięcy od dnia podpisania umowy. Natomiast na realizację wszystkich robót przewidziano 24 miesiące - tak, aby przejezdność linii kolejowej nastąpiła do 9 września 2022 r.

"Bajpas kartuski" to kolejowa trasa objazdowa z Gdańska do Kartuz przez Gdańsk Kokoszki i Starą Piłę, w śladzie dawnych linii kolejowych nr 234 i 229.

Powstaje ona w związku z przygotowywaną przez PKP PLK elektryfikacją i budową drugiego toru na linii 201 linii Gdynia-Kościerzyna-Bydgoszcz. Z powodu tej inwestycji ruch kolejowy do Kartuz i w kierunku Kościerzyny - jaki od pięciu lat jest systematycznie rozwijany na linii PKM - może zostać nawet całkowicie wstrzymany i zastąpiony komunikacją zastępczą.

"Aby zminimalizować związane z tym utrudnienia dla pasażerów korzystających z kolejowych połączeń pomiędzy Kaszubami a Trójmiastem powstał pomysł reaktywacji dawnej linii kolejowej z Gdańska przez Starą Piłę do Kartuz i wykorzystania jej jako kolejowego objazdu na czas modernizacji linii 201. Dzięki powstaniu +bajpasu kartuskiego+ i przy odpowiednim etapowaniu przez PKP PLK prac na linii 201 mieszkańcy powiatów kartuskiego i kościerskiego będą mieli cały czas zapewnione połączenia kolejowe z Gdańskiem" - wyjaśnił Piotrowski.

Prace przy "bajpasie kartuskim" będą się składać z dwóch części: modernizacji ok. 15 km istniejącej linii Gdańsk Kokoszki-Stara Piła-Żukowo- Glincz (należącej do PKP PLK i przez nie realizowanej) oraz odbudowy niespełna 1,5 km toru na odcinku Gdańsk Kiełpinek-Gdańsk Kokoszki (realizowanej przez należącą do samorządu województwa pomorskiego spółkę PKM SA przy współpracy z miastem Gdańsk). To właśnie tego ostatniego odcinka dotyczy przetarg ogłoszony spółkę PKM.