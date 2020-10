Cztery oferty w przetargu na ostatni odcinek A18

Cztery oferty wpłynęły w przetargu dotyczącym przebudowy i dostosowania ponad 21 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady na odcinku od granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice – podała w piątek GDDKiA.

Jak poinformowała GDDKiA w piątkowym komunikacie, oferty są analizowane pod kątem formalnym i merytorycznym.

"Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy wyłącznym zastosowaniu kryterium ceny" - podano.

Najniższą ofertę, na ok. 258,7 mln zł brutto złożyło konsorcjum firm Kobylarnia S.A. (lider), Mirbud S.A. (partner), Budpol Sp. z o.o. (partner). Budżet zamawiającego wynosi ponad 278,3 mln zł brutto.

"Zgodnie z naszymi deklaracjami, południowa jezdnia autostrady A18, złośliwie nazywana najdłuższymi schodami Europy, zostanie wreszcie przebudowana. Realizacja tego zadania trwa już na odcinku od granicy do Iłowej. Zbliżamy się do momentu, gdy prace ruszą od Iłowej do węzła na autostradzie A4 w Krzyżowej" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.



Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 25 miesięcy. Zakończenie robót planowane jest w 2023 r.

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna-Golnice o długości ponad 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych.



Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęto pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.