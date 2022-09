Czy da się obronić polskie nieruchomości przed przeceną?

- Tym, co działa niewątpliwie na plus całego regionu, jest to, że nasza część Europy historycznie zawsze działała wbrew cyklom - mówi o rynku nieruchomości Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezeska biura Skanska na Europę Środkowo-Wschodnią.

Jak wygląda kryzys na rynku nieruchomości z perspektywy Polski i jej najbliższego sąsiedztwa? O tym mówi WNP.PL Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezeska biura Skanska na Europę Środkowo-Wschodnią.

Warszawa i Praga są największymi rynkami nieruchomościowymi w Europie Środkowo-Wschodniej. Węgry korzystają z kapitału rodzimego w inwestycjach nieruchomościowych.

Bardzo istotnym czynnikiem, który wyróżnia kraje naszego regionu, jest dostęp do licznej, świetnie wykształconej kadry - podkreśla Katarzyna Zawodna-Bijoch. która była prelegentem sesji inauguracyjnej Property Forum.

Jak wygląda rozwój branży nieruchomości z perspektywy firmy Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej? Polska jest największym rynkiem, a jak wypadają pozostałe?

My jako deweloper biurowy z Grupy Skanska jesteśmy obecni na 10 rynkach w 4 krajach tego regionu: w Polsce, Czechach, Węgrzech i w Rumunii. Nasze projekty powstają w stolicach tych krajów oraz na sześciu rynkach regionalnych w Polsce.

Jak postrzegamy dzisiaj rozwój rynku nieruchomości w regionie? Jak na poszczególnych rynkach?

Obecna sytuacja makroekonomiczna, geopolityczna, wzrost cen materiałów budowlanych, inflacja, rosnące stopy procentowe mają wpływ na cały region, ale powiedziałabym, że ten wpływ różnie materializuje się na poszczególnych rynkach, co związane jest z ich lokalną specyfiką, dojrzałością oraz sytuacją przed pandemią.

Mniejsze rynki regionalne są postrzegane jako te, na których jest wyższe ryzyko inwestowania w trakcie kryzysu

Jeśli chodzi o poziom atrakcyjności inwestycyjnej, płynności, ryzyka z perspektywy inwestorów, to niewątpliwie te mniejsze rynki regionalne – typu Łódź czy Katowice – są postrzegane jako rynki wyższego ryzyka, ze względu na ograniczoną płynność i trudniejszy do przewidzenia rozwój w perspektywie krótko- czy średnioterminowej. Wzrost kosztów finansowania przekłada się na wyższe oczekiwania co do stopy zwrotu z inwestycji, a to w połączeniu z podejściem najemcy, który oczekuje, że na tych rynkach czynsz będzie relatywnie tańszy, powoduje, iż trudno dzisiaj zbudować atrakcyjny model finansowy, który jest w stanie wszystkie te czynniki udźwignąć.

Najsilniejszymi regionalnie rynkami zdecydowanie są Warszawa i Praga, z perspektywy zarówno najemcy, jak i inwestora. Są postrzegane jako rynki najbardziej atrakcyjne.

Warszawa jest prężnie rozwijającym się rynkiem biznesowym, który od lat przyciąga inwestorów

Warszawa jest centrum biznesowym i finansowym regionu, tutaj bardzo dużo biznesowo się dzieje i będzie się działo. Ten rynek ma swoją dynamikę, daje wiele możliwości, od lat przyciąga licznych inwestorów i najemców. Podobnie Praga – tutaj większym problemem jest brak najwyższej klasy produktów inwestycyjnych, niż brak zainteresowania ze strony kapitału.

Dalej mamy Budapeszt, który ma swoje wyzwania w polityce wewnętrznej kraju, niektóre jej aspekty są kwestionowane z perspektywy Unii Europejskiej, co wpływa na analizę profilu inwestycyjnego tego rynku. Niemniej jednak tutaj czynnikiem mocno stymulującym rynek jest bardzo silny kapitał wewnętrzny, czyli to, czego praktycznie w ogólnie nie mamy w Polsce. O ile w Polsce bazujemy w ponad 90 proc. na kapitale zagranicznym, jeśli chodzi o zakupy nieruchomości, o tyle na Węgrzech w samym Budapeszcie od lat większość transakcji jest realizowana z kapitałem wewnętrznym, który bardzo dobrze zna i rozumie rynek. To zapewnia bardzo dobrą dynamikę tego rynku pod kątem inwestycyjnym.

Jeśli chodzi o Rumunię, Bukareszt charakteryzuje się mniejszą pulą inwestorów, obecny jest tutaj kapitał lokalny, regionalny oraz austriacki. Bukareszt to duży rynek najmu, który od kilku lat zyskiwał na atrakcyjności i przyciągał coraz większe zainteresowanie inwestorów zagranicznych. Niestety wybuch pandemii, potem wojny w Ukrainie zahamował mocno ten proces.

Jak wygląda sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej w branży nieruchomościowej, jeśli weźmiemy pod uwagę spowolnienie gospodarcze?

Tym, co działa niewątpliwie na plus całego regionu, jest to, że nasza część Europy historycznie zawsze działała wbrew cyklom.

Firmy globalne relokują coraz więcej centr nowoczesnych usług dla biznesu do tej części świata, szukając oszczędności. Widzimy, że ten trend się utrzymuje. Realizowane są nowe inwestycje w regionie, mają miejsce wzrosty zatrudnienia w firmach, które już tutaj prowadzą biznes, wchodzą nowe podmioty. Firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu planują wzrosty na poziomie 5-7 proc. rocznie. Dynamika biznesu wraca. Oczywiście nie w takiej skali, jaka była wcześniej, ale te procesy się dzieją.

Z perspektywy inwestorów amerykańskich czy azjatyckich wojna w Ukrainie ma negatywne przełożenie na inwestycje w krajach sąsiednich, w tym w Polsce

Bliskość wojny oczywiście także ma znaczenie. Trzy z krajów, w których działa nasza spółka, graniczą bezpośrednio z Ukrainą, co wpływa na percepcję ryzyka, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje kapitałowe. Mniej aktywni są inwestorzy z USA czy Azji, którzy z dużo większego dystansu obserwują obecną sytuację i generalne obniżyli swoją Europejską aktywność.

Jednak, co ważne, mimo chwilowego zamrożenia decyzji w marcu, na początku kwietnia tego roku, widzimy, że inwestorzy wznawiają swoją aktywność i mamy za sobą naprawdę dobre pół roku, jeśli chodzi o ilość nowo zawartych transakcji – zarówno na rynku inwestycyjnym, jak i najmu.

Czy nadal nasze rynki Europy Środkowo-Wschodniej, które zawsze były postrzegane przez pryzmat taniej siły roboczej, mogą na tym polu konkurować?

Tak, bez wątpienia, ale myślę że to już dawno przestał być jedyny wyróżnik inwestycji w regionie. Ta korzyść w postaci niższych kosztów jest i będzie – zgodnie z szacunkami do ok. 2045 roku nie dogonimy pod kątem kosztów Hiszpanii, jeszcze więcej brakuje nam do zamknięcia tej luki z bardziej rozwiniętymi krajami Europy Zachodniej czy z Ameryki.

Niemniej jednak bardzo istotnym czynnikiem, który wyróżnia kraje naszego regionu, jest dostęp do licznej, świetnie wykształconej kadry, również tej z wieloletnim doświadczeniem z obszaru nowoczesnych usług dla biznesu. Jesteśmy świadkami zaciekłej rywalizacji o talenty. Już od jakiegoś czasu te procesy wysoko wiedzochłonne stanowią większość inwestycji globalnych koncernów w regionie. Nie tylko chodzi o to, żeby było tanio, chodzi też o to, żeby było dobrej jakości i ta jakość jest wyróżnikiem w regionie, zarówno jeśli chodzi o talenty, jak i infrastrukturę biurową.

