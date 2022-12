Czy deweloperzy naprawdę są pod ścianą? Oto co mówią o swojej sytuacji

Rok 2022 był dużym wyzwaniem dla branży deweloperskiej - oczywiście ze względu na inflację, szybko rosnące ceny, wyższe koszty oraz wojnę w Ukrainie. Oto jego podsumowanie.

2022 rok zmienił zasadniczo warunki gospodarcze dla całej branży deweloperskiej.

Za sprawą niekorzystnych zjawisk politycznych i makroekonomicznych – wybuchu wojny i niewidzianego od lat poziomu inflacji – dla branży deweloperskiej rok 2022 okazał się gorszy, niż zakładano.

Niezależnie od dynamiki rynkowej, mijający rok w podsumowaniach finansowych wypada dobrze, a branża deweloperska pokazuje stabilne zyski i rentowności.

Wymagający 2022 rok dla branży deweloperskiej

Iwona Sroka, członek zarządu Grupy Murapol, ocenia, że przez ostatnie lata sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce była dość stabilna i sektor deweloperski rozwijał się w sposób zrównoważony.

Popyt na mieszkania pozostawał na wysokim poziomie, a Polacy chętnie korzystali z atrakcyjnych warunków kredytowych, dobrej kondycji polskiej gospodarki i podstawowych wskaźników ekonomicznych, decydując się na zakup własnego „M”.

- Mijający 2022 rok zmienił zasadniczo warunki gospodarcze dla całej branży deweloperskiej. Inflacja wystrzeliła mocno w górę, a wojna na Wschodzie i problemy branży energetycznej czy - szerzej - na rynku surowców i paliw, wzmocniły jej dynamikę. Polityka monetarna i fiskalna państwa zmieniła intencje zakupowe na rynku mieszkaniowym – rosnące stopy procentowe i zaostrzona polityka kredytowa banków uniemożliwiły wielu osobom zakup mieszkania – wyjaśnia Iwona Sroka.

W ocenie członka zarządu Murapolu niespodziewane podnoszenie stóp procentowych zaskoczyło Polaków – większość z nich nie była przygotowana na to, że ich rata kredytu może wzrosnąć nawet dwukrotnie.

Z drugiej zaś strony pojawiła się nowa fala klientów inwestycyjnych, którzy na rynku nieruchomości mieszkaniowych szukają „spokojnej przystani” przed inflacją zgromadzonych przez lata oszczędności.

- W takich oto - odmiennych od sytuacji sprzed roku - warunkach obecnie jako branża funkcjonujemy, biorąc lekcję nie tylko sprawności zarządzania, ale i adekwatności przyjętych modeli biznesowych, których poprawność najbardziej sprawdza się właśnie po wynikach w kryzysowych, bardzo wymagających czasach - mówi Iwona Sroka.

I dodaje, iż warto jednocześnie pamiętać, że biznes nieruchomościowy to długoterminowa i wysokonakładowa inwestycja rozłożona na kilka lat, wrażliwa na wpływy makroekonomiczne, a przy tym narażona na wiele ryzyk, które nie jest łatwo tak szybko mitygować.

– Mijający rok określę jako wymagający – podkreśla Iwona Sroka. – Odzwierciedleniem zachodzących wydarzeń geopolitycznych i gospodarczych w 2022 roku były publikowane przez deweloperów wyniki kwartalne, w których wyraźnie widać spadki sprzedaży mieszkań oraz wyhamowanie nowo rozpoczynanych inwestycji. Zobaczymy zatem, co pokażą deweloperzy po zakończeniu roku w swoich wynikach operacyjnych; w przypadku Grupy Murapol chcielibyśmy jeszcze do końca grudnia wypracować wynik na poziomie ubiegłorocznego, ale generalnie, jeśli chodzi o rezultaty sektora, to nie byłabym taką optymistką...

W ocenie naszej rozmówczyni zauważalnej zmianie uległa też sama struktura sprzedaży - w kontekście finansowania klientów: we wcześniejszych latach klienci gotówkowi czy inwestycyjni, kupujący lokale na wynajem, stanowili nieduży udział. Napływ uchodźców zza naszej wschodniej granicy spowodował jednak większy popyt na mieszkania na wynajem.

- Dodatkowo kredyty hipoteczne stały się w ostatnich miesiącach zdecydowanie mniej dostępne dla Polaków. W 2022 roku można zatem zauważyć odwrócenie proporcji klientów kredytujących zakup mieszkania - na rzecz klientów kupujących za gotówkę. Po trzecim kwartale około 70 proc. naszej sprzedaży stanowiły zakupy gotówkowe, których motywem nie zawsze jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkaniowych, ale poszukiwanie sprawdzonych form lokowania i pomnażania kapitału – na przykład poprzez ich wynajem – wskazuje Iwona Sroka. – Trzeba też pamiętać, że popyt na mieszkania jest i będzie, dlatego mimo niełatwej sytuacji na rynku stale działamy według sprawdzającego się od lat modelu biznesowego, który pozwala nam utrzymywać stabilną liczbę mieszkań znajdujących się w budowie oraz w procesach pozwoleniodawczych.

Przygotować się na bardzo trudny dla branży czas

Angelika Kliś, członek zarządu Atala, wskazuje, że - za sprawą niekorzystnych zjawisk politycznych i makroekonomicznych: wybuchu wojny i niewidzianego od lat poziomu inflacji – dla całej branży deweloperskiej rok 2022 okazał się gorszy, niż zakładano. Choć zanotowano niższy wynik sprzedażowy rok do roku, to odnoszony jest on do roku 2021, który dla całego rynku był rekordowy. To już jednak historia...

– Ten rok pokazał, jak ważne dla sektora mieszkaniowego pozostaje finansowanie – kwestia fundamentalna w rozwiniętych gospodarkach, opartych na tanim i łatwo dostępnym pieniądzu. Skokowy wzrost stóp procentowych, a przede wszystkim zaostrzenie wytycznych rekomendacji S przy udzielaniu kredytów, pogrążyły rynek w marazmie na wiele miesięcy. Dodatkowym obciążeniem dla deweloperów są biurokracja i wymogi, które wprowadziła nowelizacja ustawy deweloperskiej. Uznajemy to za krok w stronę przeregulowania rynku – wyjaśnia Angelika Kliś.

Członek zarządu Atala widzi również pozytywy. Na przykład urealnienie cen gruntów, co pozwoliło spółce na wzbogacenie banku ziemi na korzystniejszych warunkach. Dla Atala ten rok był pracowity - ze względu na dużą liczbę przekazań wcześniej zakontraktowanych mieszkań. To pozwala budować bezpieczeństwo finansowe i przygotować się na bardzo trudny dla branży czas.

– Wyjątkowo niekorzystne okoliczności rynkowe tylko utwierdziły nas w przekonaniu, że obrana strategia działania na największych rynkach w Polsce się sprawdza. Mimo kryzysu mieliśmy bardzo dużo zapytań o nowo wprowadzane inwestycje, zwłaszcza te z wyższej półki. Cieszyły się one sporym zainteresowaniem klientów inwestycyjnych, aktywnych w tym roku – mówi Angelika Kliś.

W jej ocenie mijający rok pomimo pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej, załamania się sprzedaży mieszkań na skutek podwyżek stóp procentowych i zaostrzenia polityki kredytowej był dobry dla Atala pod względem wyników finansowych i posiadanych zasobów kapitału.

– Tutaj zwrócić trzeba uwagę na długi, co najmniej dwuletni proces budowlany w branży deweloperskiej. W 2022 r. zakończono wiele przedsięwzięć deweloperskich z mieszkaniami sprzedanymi w latach poprzednich. Spółka raportuje zatem aktualnie bardzo dobre wyniki finansowe oraz otrzymuje wpłaty od nabywców mieszkań, co pozwala na zmniejszenie zadłużenia i zwiększenie jej zasobów kapitałowych – dodaje Angelika Kliś.

Ponad 4 tys. mieszkań będzie zależeć od sytuacji na rynku kredytów hipotecznych

Eyal Keltsh, prezes Grupy Robyg, też podkreśla, że rok 2022 był dużym wyzwaniem - ze względu na inflację, szybko rosnące ceny, wyższe koszty oraz wojnę w Ukrainie.

– Jednak założyliśmy sobie ambitny cel sprzedaży ponad 2 tys. mieszkań w tym roku i jesteśmy optymistycznie nastawieni do jego realizacji. W przyszłym roku sprzedaż powinna ustabilizować się na poziomie notowanym w poprzednich latach – czyli ok. 2,4-2,5 tys. mieszkań. Kolejne lata i ewentualny powrót do poziomu sprzedaży z 2021 r., czyli ponad 4 tys. mieszkań, będą zależeć od sytuacji na rynku kredytów hipotecznych – analizuje Eyal Keltsh.

W 2022 roku Grupa Robyg wprowadziła kolejne etapy osiedli w Warszawie: Royal Residence w Wilanowie, Sady Ursynów, Jutrzenki, Praga Piano, Modern City, Rytm Mokotowa oraz Mój Ursus.

Także w Trójmieście zrealizowano kolejne etapy osiedli Wiśniowa Aleja, Wendy, Vista, Szumilas, Porto, Zielony Widok, Moment i Lagom oraz 5 nowych etapów osiedla ROBYG Jagodno, Osiedle nad Widawą i osiedle Dożynkowa we Wrocławiu. Cały czas poszukiwane są możliwości zakupu gruntów pod nowe inwestycje.

– Od kilku miesięcy widzimy, że liczba klientów wspierających się kredytem przy zakupie nieruchomości maleje, bo nie mają możliwości jego zaciągnięcia – i to jest problem. Obecnie ponad 80 proc. naszych klientów to klienci gotówkowi, gdy w poprzednich latach stanowili oni 40-50 proc. nabywców. Taką zmianę struktury klientów widzimy we wszystkich miastach, w których jesteśmy obecni. Na początku sierpnia zaczęliśmy obserwować trochę bardziej pozytywny trend na rynku – myślę, że sprzedaż będzie się poprawiać z miesiąca na miesiąc. Lipiec był trudniejszy, ale w sierpniu klienci – widząc, że ceny mieszkań nie spadają, jak niektórzy mogli oczekiwać – wrócili. Lecz są to głównie kupujący za gotówkę. Problemem nie jest to, że ludzie nie chcą kupować mieszkań, bo popyt jest – analizuje Eyal Keltsh.

Po trzech kwartałach 2022 roku Grupa Robyg podpisała 1644 umowy deweloperskie i przedwstępne w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu. Spółka przekazała klientom, a tym samym uznała w przychodach, 1171 lokali. Firma podtrzymuje cel sprzedażowy na 2022 rok na poziomie ponad 2 tys. mieszkań i prognozuje 2,4-2,5 tys. na przyszły rok.

Eyal Keltsh dodaje, że Robyg utrzymuje stabilne marże, dysponuje dużym bankiem ziemi, szuka też gruntów w nowych lokalizacjach i nie wyklucza wejścia do kolejnych miast.

W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa Robyg zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 368,3 mln zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 119 mln zł, a EBIT - 143,5 mln zł. W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa Robyg podpisała 1241 umów deweloperskich i przedwstępnych oraz 1083 umowy rezerwacyjne w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu.

Dramatyczne wyhamowanie na rynku kredytów hipotecznych

- Rok 2022 przyniósł nam i branży wyzwania, których – planując budżet i założenia przedsprzedażowe na długo wcześniej, bo jeszcze w 2021 roku – nie można było przewidzieć. Jednym z największych była z pewnością sytuacja na rynku kredytów hipotecznych: ich dramatyczne wyhamowanie w związku z podwyżkami stóp procentowych – wskazuje Damian Kapitan, prezes Spravii.

Pomimo tego spółka jest zadowolona z osiągniętych rezultatów.

– Na tle branży nasze wyniki przedsprzedażowe są dobre – zrealizowaliśmy ok. 70 proc. założonej przedsprzedaży. Wybór przez klientów mieszkań z naszej oferty to zasługa wielu lat ciężkiej pracy i unikatowego know-how. Działamy na rynku od 23 lat (wcześniej pod nazwą Budimex Nieruchomości) i nauczyliśmy się dobrze rozpoznawać oczekiwania kupujących – mówi Damian Kapitan.

W jego opinii mieszkania muszą być przede wszystkim funkcjonalne i odznaczać się praktycznymi rozwiązaniami, które sprawdzają się w codziennym życiu; a samo osiedle – wygodne, zielone i niegenerujące dużych kosztów eksploatacyjnych.

- Jednocześnie nigdy nie ulegaliśmy pokusie, by w czasach prosperity zmienić swoje podejście do produktu. Tym samym nasze mieszkania są bardziej odporne na zmieniającą się koniunkturę. Ich uniwersalność jest naszą przewagą. I to właśnie doceniają klienci – podkreśla prezes Spravii. – W mijającym roku udało nam się także dokonać zakupu gruntów, na których może powstać prawie 500 mieszkań.

Okres znacznego spowolnienia w branży nieruchomości

Andrzej Oślizło, prezes Develii jest zdania, że rok 2022 był okresem znacznego spowolnienia w branży nieruchomości, w szczególności w kontekście sytuacji na rynku w roku poprzednim, który był jednym z najlepszych w historii tego sektora w Polsce.

- W październiku i listopadzie obserwowaliśmy stabilizację sprzedaży mieszkań na niższym poziomie i jednocześnie większe zainteresowanie wykazywane przez klientów, co jest pozytywnym prognostykiem na rok 2023 – podkreśla Andrzej Oślizło.

2022 rok w podsumowaniach finansowych wypada dobrze

Obyś żył w ciekawych czasach! Tak w skrócie można podsumować mijający rok - sumuje prezes Unidevelopment Zbigniew Gościcki.

- Inflacja pędzi jak szalona i wciąż nie wiadomo, czy się zatrzyma, rosną stopy procentowe, maleje siła nabywcza Polaków. W takim otoczeniu gospodarczym przeważa niepewność konsumencka, a kredyty mieszkaniowe to towar deficytowy. Sytuacja zmieniała się praktycznie z tygodnia na tydzień. O ile na wiosnę rynek wciąż notował sprzedaż, a wielu klientów kupowało mieszkania w celach inwestycyjnych za gotówkę, o tyle kolejne miesiące przyniosły wyraźne schłodzenie w branży. W efekcie, w trakcie trzech kwartałów 2022 roku sprzedaż nowych mieszkań spadła o ok. 50 proc. rok do roku - dodaje Zbigniew Gościcki.

W jego ocenie, niezależnie od dynamiki rynkowej, 2022 rok w podsumowaniach finansowych wypada dobrze, a branża deweloperska pokazuje stabilne zyski i rentowności. To konsekwencja hossy lat wcześniejszych.

- W rekordowym 2021 roku liczba transakcji na rynku mieszkaniowym wzrosła do historycznie wysokich poziomów. Przy niskich stopach procentowych i rosnącej inflacji inwestycja w nieruchomości była ciekawą alternatywą na rynku. Ten czas mamy jednak już za sobą- wyjaśnia prezes Unidevelopment.

