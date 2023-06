Czy lokal na usługi lepiej kupić czy wynająć?

Kupić czy wynająć? – takie pytanie, które dotyczy usytuowanych w budynkach mieszkalnych powierzchni handlowo-usługowych, staje dziś przed ich potencjalnymi użytkownikami: właścicielami sklepów, salonów fryzjerskich czy restauratorami.

Według Krzysztofa Halemby, brokera nieruchomości, właściciele lub administratorzy powierzchni handlowo-usługowych muszą dziś być bardziej elastyczni w kwestii warunków i ceny niż dawniej.

- Lokalizacje handlowe muszą bronić się przed rosnącym rynkiem e-commerce, co przekłada się na presję, która zdecydowanie zapobiega wzrostom czynszów - twierdzi Grzegorz Skawiński, prezes Sao Investments.

- Uzyskane powierzchnie usługowe sprzedajemy lub wynajmujemy - w zależności od lokalizacji, potencjału nieruchomości i wybranej strategii - informuje Kuba Karliński, prezes Magmillona.

Ostatnie lata to z pewnością czas zmian w dotychczasowym podejściu sklepikarzy, restauratorów czy dostawców takich usług jak kosmetyka i fryzjerstwo do użytkowania obiektów i powierzchni, gdzie prowadzą swoją działalność.

Komercyjne obiekty w budynkach mieszkalnych: najem czy kupno?

Wśród głównych przyczyn wymienia się dynamiczny rozwój handlu internetowego i spowodowaną przez pandemię pracę zdalną.

To z kolei może być powodem pewnej ostrożności tych, którzy zainteresowani są wynajęciem lokali usługowych na swoją działalność.

- W obecnej fazie jest mniejsze zainteresowanie zakupem niż najmem - zauważa Krzysztof Halemba, broker z Kancelarii Finansowej i Nieruchomości w Warszawie.

Jak dodaje, jest to uzależnione od odległości marketów i galerii handlowych.

Lepiej niż rok temu, gorzej niż dwa lata temu: wymagana elastyczność

Zainteresowanie jest, jego zdaniem, mniejsze niż dwa lata temu, ale większe niż rok temu, zaś podejście administratorów takich lokali wymaga obecnie znaczącej modyfikacji. - Muszą być bardziej elastyczni - ucina krótko Krzysztof Halemba.

Pogląd ten rozwija Grzegorz Skawiński. - Duże podmioty na rynku najmu nie zmieniają modelu, muszą być obecne w dużych obiektach handlowych na zasadach wynajmu. Niemniej coraz częściej oczekują elastyczności wynajmującego, np. w zakresie dostępnej powierzchni - uważa.

Potwierdza to w rozmowie z Horecatrends.pl Adam Ringer, twórca i prezes sieci kawiarni Green Coffee Nero, który stawia na bardzo szybki rozwój kawiarni i planuje ich kolejne otwarcia, wykorzystując powierzchnie usługowe w budynkach mieszkalnych na osiedlach w dużych miastach.

- Obecnie jest sporo okazji na rynku. Po pierwsze jest wiele lokali po tych, którzy zamknęli swój biznes. Poza tym wynajmujący na szczęście poszli po rozum do głowy, jeśli chodzi o wysokość czynszów, choć nie wszyscy. Widzimy, że pustych lokali w centrum Warszawy jest sporo. Kapitalizm to dziwny system, w którym jedni żyją z tego, że inni są słabi - i to jest ten moment na szybki rozwój - mówi.

O ile jednak w przypadku kawiarni w grę wchodzić może najczęściej najem, to przy innych rodzajach działalności handlowej czy usługowej już niekoniecznie. - W przypadku mniejszych podmiotów i powierzchni handlowej, poza np. galeriami, pojawia się zjawisko zakupu powierzchni handlowej, jednak nie jest ono powszechne - odnotowuje Grzegorz Skawiński.

Nowy trend na rynku: tworzenie całych kompleksów

Skawiński obserwuje w tym obszarze rozwój nowego trendu.

- W Warszawie oraz miastach regionalnych coraz częściej pierwszym wyborem jest tworzenie kompleksów, które łączą te wszystkie powierzchnie, umiejętnie układając ich parytety. Ma to kluczowe znaczenie dla odpowiedniego przygotowania tenant-miksu oraz przyszłych przepływów z najmu - tłumaczy, zaznaczając, że powierzchnie handlowe nie są obecnie najbardziej pożądanymi produktami.

- Przyczyną takiego stanu rzeczy jest spadająca rentowność podobnego najmu oraz niepewna przyszłość tego typu handlu - wyjaśnia.

Przyznaje jednocześnie, co zrobi kierowana przez niego firma: - Planujemy inwestycję w powierzchnię handlową, jednak będzie to powierzchnia mixed-use.

O opłacalności podobnej inwestycji mówi też Kuba Karliński, założyciel Magmillona.

- Aktualnie dysponujemy ostatnim lokalem usługowym w kamienicy Brzeska 18 w Warszawie. Lokal ma powierzchnię 140 m2 i jest funkcjonalnie rozdzielony na dwie mniejsze części. Lokal jest w całości wynajęty i generuje solidną stopę zwrotu na poziomie 7 proc. - opisuje. Jak ujawnia, kierowana przez niego firma planuje sprzedaż tego lokalu.

- Po remoncie kamienicy, który przeprowadził Magmillon, część powierzchni usługowej została wynajęta, a teraz przyszedł czas, aby te lokale sprzedać. Przygotowujemy się do realizacji kolejnych inwestycji i przed ich rozpoczęciem planujemy sfinalizować sprzedaż i rozliczyć ten wcześniejszy projekt - przyznaje Kuba Karliński.

Sam deklaruje elastyczność we współpracy z ewentualnymi użytkownikami, usytuowanymi najczęściej na parterach, powierzchni handlowych czy usługowych.

- Uzyskane powierzchnie usługowe sprzedajemy lub wynajmujemy - w zależności od lokalizacji, potencjału nieruchomości i wybranej strategii - wyjawia Kuba Karliński, zwracając uwagę, że jego przedsiębiorstwo specjalizuje się w realizacji projektów deweloperskich, które oferują inwestorom atrakcyjne stopy zwrotu, aktualnie na poziomie 14 proc. rocznie.

- W ich ramach budujemy od zera nowe budynki lub remontujemy stare - podsumowuje Kuba Karliński.

