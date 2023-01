Czy najbardziej energodajna elektrownia w Polsce została źle wybudowana?

W czwartek najnowocześniejszy i produkujący najwięcej energii w Polsce węglowy blok 910 w Jaworznie znowu pracował poniżej pełnego poziomu wydajności. Spółka Polimex Mostostal przeprowadziła audyt kotła na zlecenie Taurona - właściciela bloku i uważa, że ma on wady konstrukcyjne. Rafako kwestionuje jego wnioski i podtrzymuje, że problemowi z blokiem winna jest jakość wsadu, czyli węgla.

Od wielu miesięcy trwa konflikt o problemy bloku 910 w Nowej Elektrowni Jaworzno między jego właścicielem spółką Tauron, a wykonawcą Rafako.

Rafako przekonuje, że blok 910 nie działa prawidłowo, ponieważ Tauron nie dostarcza do niego węgla kontraktowego, przez co kocioł nie uzyskuje właściwej mocy i dochodzi do jego awarii. Tauron nie zgadza się z tym, wskazując że jest to zasłona dymna, mająca ukryć błędy konstrukcyjne przy budowie jednostki.

WNP.PL dotarło do informacji, z których wynika, że grupa Polimex Mostostal przeprowadziła audyt kotła na zlecenie Taurona, którego wyniki przedstawiła w formie prezentacji spółce Rafako tuż przed końcem roku. Miał on wykazać, że przyczyną awarii są wady konstrukcyjne bloku 910, po stronie Rafako. Rafako kwestionuje jednak te wnioski.

Jak niedawno pisaliśmy na łamach WNP.PL z analizy Głównego Instytutu Górnictwa wynika, że blok 910 jest opalany niewłaściwym węglem, który nie jest paliwem kontraktowym. Według naszych informacji spółka konkurencyjna wobec Rafako – Polimex Mostostal przeprowadziła audyt bloku 910, w czasie, kiedy nadal nie dostarczano do niego węgla kontraktowego. Analiza Polimeksu wykazała błędy konstrukcyjne po stronie Rafako.

Spór o jakość węgla nadal tkwi w martwym punkcie?

Rafako podkreśla, że Polimex w trakcie swojej prezentacji nie przedstawił analiz spalanego węgla w okresie prowadzonej oceny bloku. Jedynie ustnie i w formie prezentacji multimedialnej poinformował, że do kotła podawany był węgiel kontraktowy.

Patrycja Hamera, rzeczniczka Taurona Wytwarzania – spółki, która jest odpowiedzialna za blok 910 zapewniła WNP.PL, że węgiel dostarczany do kotła jest odpowiedni.

- Na terenie składowiska węgla bloku 910 MW zostało zgromadzonych ponad 153 tys. ton paliwa, z czego ponad 85 proc. pochodzi z ZG Sobieski, które jest dedykowane dla tej jednostki – wyjaśniła. Jednak według Rafako do bloku 910 trafiało paliwo m.in. z Kopalni Janina, nie spełniające wymogów określonych w kontrakcie.

Polimex: to nie zła jakość węgla, a wady konstrukcyjne zaważyły o złej pracy bloku 910, Rafako odpiera zarzuty

Według Polimeksu jednym z czynników, który decyduje o awaryjności bloku 910 jest niewłaściwa konstrukcja kotła oraz jego rozmiar co prowadzi do zbyt wysokiej temperatury w jego wnętrzu, a co za tym idzie do spieków, go zapychających. Według Polimeksu dochodzi do nich w temperaturze 1170 stopni Celsjusza, a gdyby rozmiar kotła był większy, obniżyłoby to temperaturę i szlakowanie (powstawanie spieków) nie miałoby miejsca, a blok pracowałby z pełną mocną 910 MW.

Tymczasem według Rafako blok 910 jest zaprojektowany tak, że przy odpowiednim wysokoenergetycznym węglu optymalna temperatura w kotle to 1200 stopni, a do topnienia pyłu węglowego, a więc szlakowania nie dojdzie nawet przy temperaturze 1250 stopni Celsjusza. Warto zwrócić uwagę, że jeden z kotłów w największym bloku węglowym w Polsce Elektrowni Kozienice 2, ma ten sam rozmiar co w Jaworznie, a jego moc zainstalowana to 1075 MW, czyli więcej niż w Jaworznie.

Ponadto Polimex uważa, że w palnikach bloku jest zły rozdział powietrza, jednak Rafako wskazuje, że brak jest wyliczeń i dokumentacji technicznej na potwierdzenie tej tezy. WNP.PL nie otrzymało jej od Taurona Wytwarzania.

Kolejnym problemem bloku w Jaworznie ma być brak poprawnej pracy dysz Offa, które zapewniają właściwą cyrkulację płomienia, a jednocześnie odpowiedni poziom tlenków azotu podczas spalania, co znacząco wpływa na poziom emisji.

Według Polimeksu nie działają one poprawnie, przez co kocioł również nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniej mocy, co Polimex przedstawił na przykładzie symulacji komputerowej. Rafako z kolei przeprowadziło symulacje pracy dysz w kwietniu 2022 roku, budując wewnątrz kotła specjalne rusztowanie i montując urządzenia pomiarowe i wyniki pokazały ich poprawną pracę. Zostały one wówczas przekazane Tauronowi.

Polimex zgłosił także problemy z młynami kotła, chociaż, jak wskazuje Rafako, także nie przedstawił analiz technicznych na potwierdzenie tej tezy.

Wreszcie przyznano, że blok pracuje tylko w przedziale mocy 550 do 850MW, jednak Rafako zauważa, że nie przedstawiono analizy technicznej, która miałaby wyjaśniać ten problem.

Raciborska spółka przekonuje, że węgiel, który jest obecnie używany w bloku 910 jest zbyt niskiej jakości, aby mógł pracować na pełnej mocy 910 MW.

Prezes Rafako zarzuca Polimeksowi brak fachowości, a Tauron nie wyklucza audytu przeprowadzonego przez firmę zagraniczną

Prezes Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki komentując całą sprawę na łamach WNP.PL podkreśla, że przedstawiona przez Polimex analiza jest w jego ocenie mało fachowa. M.in. była prowadzona w czasie, kiedy blok pracował z dużą nieszczelnością wewnętrzną i dużymi ubytkami wody z układu.

- Nie przedstawiono danych parametrów pod kątem prawidłowości eksploatacji, błędów urządzeń pomiarowych, aktualnego stanu technicznego bloku i jego nastaw, czy wreszcie spełnienia przez paliwo parametrów wymaganych kontraktem - nie trzeba specjalisty żeby uznać takie analizy za nic nie warte. Dodaje również, że Polimex nie jest odpowiednim podmiotem do przygotowywania tego typu ocen. Polimex nie skonstruował dotychczas żadnego bloku energetycznego.

- Przede wszystkim trudno pokazaną nam prezentacje nazwać audytem, który w tym wypadku powinna - jeśli już - przygotować niezależna firma lub organizacja. I choć Polimex nie przedstawił żadnych konkretnych dowodów na wady bloku, to jedno co wynika z tego badania to fakt, że był on eksploatowany na złej jakości węglu. W mojej ocenie powierzenie przygotowania takiego pseudo audytu konkurencyjnej dla Rafako firmie, która zresztą nigdy oficjalnie nie zrezygnowała z uczestnictwa w procesie inwestorskim Rafako, a nieoficjalnie jej przedstawiciele wielokrotnie deklarowali chęć przejęcia naszej spółki, wpisuje się w ostatnie działania Taurona. Mówiąc wprost są to działania w złej wierze, które mają zdyskredytować Rafako i doprowadzić do upadłości naszej spółki. Doskonale wiemy, że nasza upadłość byłaby na rękę tym, którzy nie chcą przygotować białej księgi tej budowy i zamierzają ukryć problemy o których my informujemy – podkreślił Radosław Domagalski-Łabędzki.

Zarzuty prezesa Rafako wobec audytu są na tyle zastanawiające, że zwróciliśmy się do Polimeksu o dalsze wyjaśnienia w tej sprawie. Gdy je otrzymamy, w przyszłym tygodniu znów zajmiemy się sprawą.

Rzeczniczka prasowa Taurona Wytwarzania poinformowała WNP.PL, że spółka nie wyklucza zlecenia audytu kotła także innej firmie, tym razem zagranicznej.

- Prace okresu przejściowego, przewidziane kontraktem, nie zostały zakończone. Odpowiedzialnością Rafako jest dokończenie tych prac zgodnie z zawartym kontraktem. Obecnie blok 910 MW pracuje stabilnie, niemniej nadal pozostaje potrzeba przeprowadzenia optymalizacji strojeń oraz testów bloku. Pozytywne zakończenie tych prac jest kluczowe dla przyszłej eksploatacji jednostki w najkorzystniejszej konfiguracji i z maksymalną efektywnością. Z uwagi na złożoność sytuacji, różnice w stanowiskach i oczekiwaniach stron, na tym etapie nie wykluczamy żadnych rozwiązań, w tym zaproszenia do audytu firmy zagranicznej – powiedziała WNP.PL.

Z kolei prezes Rafako dodał, że jest oburzony faktem udostępnienia przez Tauron bezpośredniemu konkurentowi raciborskiej spółki know-how Rafako.

- Zdobycie know-how Rafako wydaje się być jednym z celów Polimeksu, realizowanym podczas tzw. oceny bloku. Poza tymi przekazanie do Polimeksu materiałów, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa jest naruszeniem zapisów kontraktu - powiedział WNP.PL.

- Dodatkowo, w moim rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zarówno zamawiający, jak i Polimex mogli dopuścić się czynu nieuczciwej konkurencji wobec Rafako zgodnie z zapisami kontraktu, zamawiający nie może bowiem bez pisemnej zgody wykonawcy ujawnić osobom trzecim treści kontraktu w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa. Ten zapis został naruszony – podkreślił.

Blok 910 nie pracuje na pełnej mocy, jednak wytworzył rekordowo dużo energii w 2022 roku

Tymczasem według danych Towarowej Giełdy Energii, blok w Jaworznie pracuje dziś zaledwie na poziomie 546 MW i ubytek mocy nie jest planowany. Tauron Wytwarzanie zapewnia nas jednak, że wszystko jest a najlepszym porządku, a ubytek mocy to wynik dużej generacji energii z lądowych farm wiatrowych.

- Jednostka znajduje się w dyspozycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych, pracując z mocą zgodną z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Operatora Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W okresach wysokiej generacji OZE blok jest redukowany do minimum technicznego, a nawet odstawiany do rezerwy przez Krajową Dyspozycję Mocy, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami jednostki OZE mają pierwszeństwo w systemie elektroenergetycznym przed jednostkami węglowymi – wskazuje Patrycja Hamera.

Dodatkowo Patrycja Hamera podkreśla, że odkąd Rafako nie ma dostępu do bloku 910 nie ma z nim problemów. - Nowy blok w Jaworznie działa stabilnie, bez zakłóceń od momentu, kiedy to za jego funkcjonowanie odpowiadają wyłącznie pracownicy naszej spółki. W tym czasie, czyli od września, blok wygenerował ponad 1 470 tys. megawatogodzin energii elektrycznej. W grudniu ubiegłego roku padł rekord wielkości miesięcznej produkcji jednostki – blok wygenerował ponad 455 tys. MWh – powiedziała.

I faktycznie blok 910, który jest najnowocześniejszym blokiem węglowym w Polsce i oddał do polskiego systemu energetycznego w zeszłym roku najwięcej energii ze wszystkich jednostek, jednak według danych z Towarowej Giełdy Energii dość często doświadczał nieplanowanych wyłączeń i awarii, zwłaszcza w okresie wakacyjnym.