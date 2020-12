Czy spór o budżet UE zagrozi przekopowi Mierzei Wiślanej? Resort odpowiada

Spór o budżet UE nie zagraża przekopowi Mierzei Wiślanej, bo ta inwestycja jest finansowana ze środków krajowych i idzie zgodnie z planem - powiedział we wtorek wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Dodał, iż stan zaawansowania prac to ok. 30 proc.

Gróbarczyk pytany w PR24, czy spór o budżet unijny nie zagraża realizacji ważnych inwestycji, w tym przekopowi Mierzei Wiślanej, odpowiedział: "Tu nie ma powiązania, ponieważ realizacja kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną pochodzi ze środków krajowych. Wiedzieliśmy, że mogą nastąpić wszelkiego rodzaju próby i perturbacje w ramach wstrzymania tej inwestycji, jeśli użyte byłyby środki unijne, w związku z tym wszelkim sposobem chcieliśmy uniknąć takiego stanu rzeczy" - poinformował.

Wiceminister zaznaczył, że "inwestycja idzie zgodnie z planem". "Od strony wody budowane są i zbrojone falochrony wschodni i zachodni. Budowany jest również układ drogowy, a więc most północny i południowy łącznie z instalowaniem poszczególnych elementów dróg oraz mostów i oczywiście przygotowywane jest podłoże pod śluzę" - opisywał. Dodał, że budowana jest już także sztuczna wyspa. Ocenił zaawansowanie wszystkich prac na ok. 30 proc.

"Jesteśmy zgodnie z harmonogramem i nie przewidujemy jakichkolwiek opóźnień" - podkreślił Gróbarczyk.

Jak powiedział, spór o budżet nie zagraża również innym inwestycjom finansowanym ze środków unijnych, gdyż dotyczy on przyszłego budżetu, a środki na prowadzone obecnie programy są już zabezpieczone.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną będzie liczyć około 1 km długości i 5 metrów głębokości. Umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości - 20 m. Budowa kanału ma potrwać do 2022 roku. Według rządu budowa nowej drogi wodnej ma poprawić dostęp do portu w Elblągu i zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej.

Termin realizacji programu przekopu Mierzei Wiślanej to koniec pierwszego kwartału 2023 r.

Pod koniec listopada br. rząd opowiedział się za zwiększeniem z 880 mln zł do 1,98 mld zł wartości programu, co uzasadniono wzrostem cen materiałów i robót budowlanych.

Według Urzędu Morskiego w Gdyni, całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany wyniesie blisko 23 km. Samo przejście przez Zalew Wiślany wyniesie nieco ponad 10 km, po rzece Elbląg - także ponad 10 km, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe.