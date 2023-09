Dariusz Blocher apeluje o nowe ceny w kontraktach. Branża ledwo daje radę

Kończymy właśnie strategię, będziemy się rozwijać w obszarze infrastruktury. Mocno wchodzimy też z kontraktami w przemyśle - mówi w rozmowie z WNP.PL Dariusz Blocher, prezes Unibepu.

Polskim firmom, pomimo wzrostu przychodów, coraz trudniej wypracować marże na realizowanych kontraktach.

Dla dobra całej branży budowlanej waloryzacji powinny podlegać nie tylko kontrakty infrastrukturalne, ale także realizowane na zlecenie samorządów - mówi w rozmowie z WNP.PL prezes Unibepu, Dariusz Blocher.

Unibep zamierza postawić na budownictwo przemysłowe i szukać tutaj swoich przewag konkurencyjnych.

Czy w obecnej sytuacji - spowolnienia gospodarczego - polskie firmy budowlane powinny zabiegać o zagraniczne kontrakty?

- Za granicą zawsze trzeba szukać klientów, nowych rynków. Dywersyfikacja geograficzna i produktowa zawsze pomaga.

W przypadku sytuacji w Polsce zakładam, że mamy do czynienia z przejściowym ograniczeniem inwestycji. Pieniądze powinny niebawem się znaleźć. To nie tak, że nie ma i nie będzie środków unijnych. Na razie mowa jest o tym, że nie ma pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

O środkach unijnych, o nowym programie Fenix, w którym będą do wydania 23 miliardy euro na odbudowę infrastruktury przez kolejne siedem lat, zaczynamy dopiero rozmawiać. Trochę się rzeczy jednak w Polsce dzieje; obecnie realizowane są bardzo duże projekty.

Jako przykład można podać Polimery w Policach dla Grupy Azoty czy Olefiny w płockim Orlenie. Warto jednak przypomnieć, że te projekty realizują głównie firmy koreańskie.

Większość polskich firm nie jest tak silna, by aktywnie wyjść na zagraniczne rynki

To trochę niepokojące, gdyż polskie firmy są tam na miejscu mniejszościowym podwykonawcą, ale większość prac Koreańczycy wykonują sami. Warto zatem, by firmy polskie wychodziły za granicę.

Niestety, większość przedsiębiorstw ze stricte polskim kapitałem, takich jak chociażby Unibep, nie jest tak silna, żeby szeroko, aktywnie wyjść na zagraniczne rynki. Tam trzeba mieć duże zaplecze finansowe, dobre relacje biznesowe, znać lokalne uwarunkowania. To wszystko z definicji generuje większe ryzyko.

A jak wygląda ta sprawa z perspektywy Grupy Unibep?

- My oczywiście we własnym zakresie działamy, przy czym mniej w samym budownictwie. Byliśmy wcześniej, przed wybuchem wojny, obecni w Ukrainie, robiliśmy tam wiele różnych projektów.

Około 15 procent przychodów całej grupy pochodzi z zagranicy. Głównie dotyczy to Uni Haus, czyli domów modułowych. Pozostajemy obecni w państwach skandynawskich, w Niemczech. Chcemy to nadal robić, to rzecz warta wysiłku. Taki dokładny eksport usług budowlanych za granicą będzie jednak ograniczony do - moim zdaniem - sąsiednich krajów, takich jak Czechy, państwa bałtyckie, może Niemcy.

Na taką aktywność będą mogły sobie pozwolić duże firmy działające w Polsce. W przypadku takich firm jak Strabag czy Skanska mamy natomiast do czynienia z globalną strategią działania na rynkach europejskich. Dla takich polskich przedsiębiorstw, jak Unibep, z przychodami na poziomie około 3 miliardów złotych, raczej mowa będzie o rynku wschodnim, który rozumiemy, znamy, ale musimy na niego poczekać.

Czy przy tak ogromnej konkurencji panującej na polskim rynku Unibep jest w stanie zarabiać na realizowanych kontraktach?

- Powiem tak: jest miejsce, aby zwiększać przychody. Jako grupa Unibep kończymy właśnie strategię, zapewniam, że będziemy się rozwijać w obszarze infrastruktury, czyli drogi, mosty.

Chcemy wyjść z naszego macierzystego rejonu Podlasia i Warmińsko-Mazurskiego, aby działać szerzej. To zaczynamy już robić. Mocno wchodzimy z kontraktami w przemyśle. Mamy tu już sukcesy i umowy podpisane na ponad 500 milionów złotych przychodów; dwa lata temu było zero.

Unibep z tym sobie radzi - mówię o stronie przychodowej. Dużo gorzej jest, jeśli chodzi o rentowność. Musimy się przygotować do tego wzrostu organizacyjnie, kapitałowo, personalnie - to po pierwsze.

Poza tym mamy teraz tak zażartą konkurencję na rynku, że dzisiaj w niektórych przetargach firmy składają ceny absolutnie z kosmosu. Nie ma żadnych szans, aby na tym zarobiły, a jak się coś złego wydarzy, to nawet lepiej o tym nie myśleć...

A ceny w Polsce nadal będą rosły, tylko może już nie o 20 procent w skali roku. Czyli może w tych wygranych kontraktach dojść do katastrofy. Niepokoi mnie jeszcze szerokie otwarcie polskiego rynku.

Otwarcie polskiego rynku dla zagranicznych firm pogarsza zdolność konkurowania całej branży

Pojawiają się znów gracze chińscy, rozpychają się firmy z Turcji, Kazachstanu, Korei Południowej. Konkurencja zamiast maleć - jeszcze rośnie. Powinniśmy zadbać o tak zwaną ekwiwalentność świadczenia usług, czyli otwarcie rynku dla firm - pod warunkiem, że tamte kraje otworzą w takim samym stopniu rynek dla naszych podmiotów.

Uwzględniając te wszystkie uwarunkowania: jaki może być w 2023 roku poziom przychodów Grupy Unibep?

- Szacuję, że będziemy mieli przychody wyższe niż w minionym roku. W przypadku zysku, jak już wcześniej mówiłem, nie jest wszystko takie łatwe.

Opublikowaliśmy 7 września wyniki za pierwsze półrocze tego roku. Myślę, że nasze działania w trzecim i czwartym kwartale powinny zacząć przynosić efekty... Przygotowaliśmy mapę ryzyk, nowe modele biznesowe, przeglądamy wszystkie kontrakty. Chcemy wprowadzać nowe zasady działania. Czy to zaowocuje wynikiem dodatnim, czy ujemnym - niebawem zobaczymy.

Trzeba pamiętać, że na rynku jest coraz trudniej uzyskiwać dobrą marżę. Patrząc na dane GUS, dotyczące firm zatrudniających do 250 pracowników i powyżej 250 osób, to był wzrost wartości rentowności kontraktów budowlanych w latach 2021 i 2022. Teraz to wszystko zaczyna się obniżać - i to pomimo wprowadzenia mechanizmów waloryzacyjnych kontraktu.

Konieczne jest wprowadzenie obowiązkowej waloryzacji podpisanych kontraktów budowlanych

One nie zawsze rekompensują wszystko i nie zawsze są stosowane. Na przykład tego nie ma przy inwestycjach zlecanych przez samorządy, a my także takie kontrakty realizujemy. Dlatego apelujemy, aby waloryzacja podpisanych wcześniej umów była obligatoryjna.

***

Unibep w pierwszym półroczu 2023 roku miał 1,23 miliarda przychodów netto i zysk netto w wysokości 9 milionów. Portfel zamówień wynosił na koniec sierpnia tego roku około 3,5 miliarda złotych.

Największymi akcjonariuszami spółki są Zofia Mikołuszko z pakietem 25,09 proc., Beata Skowrońska dysponuje 15,68 proc. akcji, OFE Allianz Polska 10,70 proc. i OFE PKO BP Bankowy z 9,32 proc. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2008 roku.

