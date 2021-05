Dariusz Blocher kończy, Artur Popko zaczyna. Budimex wchodzi w nowy etap

Środa, 19 maja, jest ostatnim dniem, w którym Dariusz Blocher pełni funkcję prezesa Budimeksu. Po dwunastu latach stery w największej grupie budowlanej w Polsce w czwartek przejmie Artur Popko. Ponadto zapadnie kluczowa dla akcjonariuszy decyzja w sprawie wypłaty dywidendy.

Sam Blocher również delikatnie sygnalizował, że wskazał wewnętrznego kandydata. W rozmowie z WNP.PL podkreślał, że bardzo zależało mu na sukcesji i „wszystko wskazuje na to, że ta sukcesja się zdarzy”.Nawiązując do kwestii sukcesji Blocher zaznaczył, że takie plany w Budimeksie dotyczą nie tylko stanowiska prezesa i członków zarządu.- Uważamy, że jest to jedno z ważniejszych narzędzi. Dosyć intensywnie pracowaliśmy nad sukcesją na moim stanowisku od trzech lat. Pewnie gdyby nie moja decyzja, to taki scenariusz by się wydarzył, ale w nieco innej konstelacji, bo opuściłbym stanowisko prezesa, ale dalej zarządzał operacyjnie częścią europejską Ferrovialu lub większym kawałkiem grupy - stwierdził prezes.Do wewnętrznej sukcesji w zarządzie faktycznie doszło. Rada nadzorcza o wyborze Artura Popko na nowego prezesa poinformowała 22 kwietnia.- Zmiana personalna spowodowana moją rezygnacją z dotychczasowego stanowiska przebiegła bardzo sprawnie. Artur Popko świetnie zna przedsiębiorstwo, posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie budowane przez lata pracy w branży i Budimeksie. Współpracujemy ze sobą bezpośrednio od co najmniej 11 lat - skomentował wówczas Blocher.- W tym czasie wraz z podległym zespołem zbudował rolę lidera w branży budownictwa infrastrukturalnego i kolejowego. W ostatnim czasie przejął również odpowiedzialność za budownictwo ogólne i energetyczne, a także zasiadł w radzie nadzorczej spółek FBSerwis i Mostostal Kraków. Powołanie Artura Popko to część całościowego programu sukcesji w firmie obejmującego wszystkie stanowiska menedżerskie - dodał.Obecnie Budimex - jak podkreśla grupa - jest liderem w branży drogowej i pozostaje w pierwszej dwójce największych wykonawców modernizacji linii kolejowych w Polsce.- Dziękuje Dariuszowi Blocherowi za wieloletnią współpracę i wsparcie oraz radzie nadzorczej i całemu zarządowi Budimeksu za zaufanie. Grupa Budimex jest w stabilnej sytuacji ekonomicznej i rynkowej - komentował Popko.- Priorytety, wartości i plany biznesowe firmy wyznaczone w ostatnich latach i miesiącach nie ulegają zmianie. Tak jak dotychczas, pozostaniemy firmą transparentną i dotrzymującą obietnic. Naszym priorytetem pozostanie bezpieczeństwo, dbanie o dobro pracowników i społeczności lokalnych, w których funkcjonujemy - zapewnił.Rocznik 1974. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności Budownictwo Komunikacyjne.W latach 2000-2002 pracował jako inżynier budowy w Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym Olecko, a do 2004 roku kierował realizacją jednego z największych projektów infrastrukturalnych: budową autostrady A2 z ramienia firmy NCC Polska.Od połowy 2004 r. jest związany z Grupą Budimex. Początkowo pełnił funkcję kierownika budowy, a następnie dyrektora kontraktu. W 2009 r. awansował na stanowisko dyrektora rejonu, a następnie dyrektora oddziału.Od roku 2011 zarządzał obszarem budownictwa infrastrukturalnego Budimeksu SA. Od marca 2016 r. członek zarządu Budimeksu, a od 2019 r. wiceprezes zarządu odpowiedzialny za cały obszar operacyjny Budimeksu.W czwartek (20 maja) odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu, które m.in. podejmie decyzje dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za 2020 r. W połowie marca zarząd zarekomendował walnemu podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 16,7 zł na akcję.Na dywidendę zarząd proponuje przeznaczyć część zysku netto za 2020 r. w kwocie 310,04 mln zł, powiększonego o 116,3 mln zł, czyli cały kapitał rezerwowy utworzony w 2020 r. w celu wypłaty dywidendy lub zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Pozostałą część zysku netto za ubiegły rok w wysokości 0,49 mln zł zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.- Rekomendacja zarządu o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy zysku wypracowanego za rok 2020 uwzględnia dobrą sytuację gotówkową spółki oraz korzystne perspektywy dla jej dalszej działalności - informował Budimex.Zgodnie z projektem uchwał na walne, dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 1 czerwca 2021 r., a termin jej wypłaty to 18 czerwca.Dla porównania – z zysku za 2019 r. spółka wypłaciła 4,56 zł na walor. Na dywidendę trafiło wówczas 116,41 mln zł, czyli połowa jednostkowego, czystego zarobku największej polskiej firmy budowlanej.W 2018 r. Budimex wypłacił 160,8 mln zł (6,30 zł za akcję), a za 2017 r. 449,6 mln zł (czyli 17,61 zł na akcję). Za 2016 r. spółka wypłaciła 14,99 zł dywidendy na papier, a za 2015 r. - 8,14 zł na walor.Przypomnijmy, że według opublikowanych pod koniec kwietnia wyników po pierwszym kwartale 2021 r. skonsolidowane przychody Budimeksu wyniosły 1,245 mld zł (-15 proc. rok do roku), a zysk netto osiągnął poziom 71 mln zł (+198 proc.).W komentarzu do wyników podkreślono, że ze względu na podpisanie 22 lutego 2021 r. warunkowej umowy sprzedaży Budimex Nieruchomości od początku roku segment deweloperski prezentowany jest w skonsolidowanym rachunku zysków i strat jako działalność zaniechana (zarówno za pierwszy kwartał 2021 r., jak i w danych porównywalnych za pierwszy kwartał 2020 r).Nabywcą spółki ma być konsorcjum Cornestone Partners i Crestyl. Transakcja o wartości 1,51 mld zł powinna zostać sfinalizowana w maju tego roku.Grupa podkreśliła, że pozyskanie nowych kontraktów o wartości ok. 1 mld zł pozwoliło utrzymać na koniec pierwszego kwartału portfel zamówień w wysokości 12,8 mld zł. Wysoka pozycja gotówkowa netto (2,1 mld zł) daje natomiast możliwość wypłaty dywidendy i jednocześnie zapewnia komfort operacyjny oraz szerokie możliwości inwestycyjne.- Analizując aktualny portfel zamówień, zlecenia z szansą na podpisanie i nasz harmonogram robót spodziewamy się, że kolejne kwartały powinny przynieść poprawę rocznej dynamiki przychodów ze sprzedaży. Naszym celem jest utrzymanie rentowności powyżej wskaźników rynkowych, które mogą być pod presją z uwagi na wzrost kosztów materiałów - stwierdził wówczas Blocher.Odnosząc się do perspektyw komentował natomiast, że Budimex w kolejnych kwartałach będzie „koncentrować się na realizacji powierzonych projektów, mając szczególnie na uwadze bezpieczeństwo, terminowość realizacji wysoką jakość efektów pracy”.- Wyzwaniem będzie odpowiednie zarządzanie i kontrola kosztów, aby ograniczyć ryzyka związane ze wzrostem cen materiałów. Dodatkowo, jednym z celów na najbliższe miesiące jest finalizacja procesu przeglądu opcji strategicznych w segmencie deweloperskim i dostosowanie modelu biznesowego grupy do nowych warunków. Jednocześnie pracujemy nad nowymi projektami biznesowymi w Polsce i za granicą oraz rozwijaniem przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - stwierdził Blocher.- Wciąż dużą niewiadomą jest dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarki, w tym na dostępność kadry i ciągłość dostaw. Liczymy na stopniową poprawę sytuacji epidemicznej - w Grupie Budimex w ostatnich tygodniach, podobnie jak w całym kraju, statystyki dotyczące aktywnych zakażeń spadają. Przygotowujemy się do organizacji szczepień jako pracodawca. Jesteśmy gotowi objąć programem ok. 7 tys. osób, głównie pracowników z rodzinami - podsumował.Zobacz więcej: Budimex zadowolony z wyników. Zysk w górę, portfel wart 13 mld zł