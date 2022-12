Dariusz Blocher kreśli czarne prognozy na 2023 rok

W 2023 r. nadal wysoka inflacja, w firmach mniejsza sprzedaż, zwolnienia w niektórych branżach, spadek produkcji mieszkaniówki o 50 proc. - prognozuje Dariusz Blocher, dyrektor Grupy Ferrovial i członek Rady Nadzorczej Budimeksu, w Business Insider Polska.

W 2023 r. Dariusz Blocher spodziewa się stabilizacji inflacji na wysokim dwucyfrowym poziomie, co w dalszym ciągu będzie zubożało społeczeństwo. W efekcie firmy będą borykały się ze zmniejszoną sprzedażą swoich produktów, a w niektórych branżach dojdzie do istotnej redukcji zatrudnienia.

Branża budowlana widzi wprawdzie na horyzoncie wielkie wieloletnie plany inwestycyjne, ale zadaje pytanie, kiedy one się rozpoczną i czy mamy zabezpieczone na nie pieniądze. To w budownictwie infrastrukturalnym. Jeśli chodzi o mieszkaniówkę, to prywatni inwestorzy nie będą budowali na dużą skalę, oczekując na stabilizację sytuacji. Branża zanotuje 50-procentowy spadek produkcji.

Na rynku pracy wiele będzie zależeć nie tylko od czynników makroekonomicznych, ale także od oczekiwań pracowników. Nowe pokolenie oczekuje innych warunków pracy, innych wyzwań, pracy zdalnej, szuka kompromisu między pracą a życiem.

Były wieloletni prezes Budimeksu widzi wielką szansę dla polskiego budownictwa w odbudowie Ukrainy. We współpracy z firmami ukraińskimi będzie ono uczestniczyło w tym procesie. Podkreśla również, że do odbudowy Ukrainy trzeba podejść biznesowo i już dziś należy stworzyć jednostkę centralną, koordynującą działania po stronie polskiej.

- Niestety, nie liczę na zawarcie trwałego gwarantowanego dobrego dla Ukrainy pokoju, tylko na wycofanie się Rosji z ciągłej walki i nękania Ukrainy bombardowaniami - pisze Dariusz Blocher w Business Insider Polska.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl