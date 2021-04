Dariusz Blocher po blisko 20 latach odchodzi z Budimeksu

6 kwietnia wpłynęło oświadczenie Dariusza Blochera o podjęciu przez niego decyzji o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu Budimeksu z dniem poprzedzającym odbycie zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki za 2020 rok. Blocher jest związany z grupą od niemal 20 lat, a od 12 jest jej prezesem .

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Kariera Dariusz Blochera

- Dziękuję naszym inwestorom, kontrahentom i podwykonawcom, z którymi przez ostatnie lata zrealizowaliśmy setki kontraktów budowlanych - podsumował.Budimex podał, że od 2009 do 2020 roku wartość sprzedaży Budimeksu wzrosła z 3,2 do 8,3 mld zł.. Jednocześnie liczba realizowanych kontraktów w tym samym czasie powiększyła się z 80 do ponad 200, a wartość całego portfela - z 5 do 12 mld zł przy jednoczesnej poprawie rentowności z 6 do 7 procent.Dariusz Blocher jest absolwentem Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej i IESE Business School w Barcelonie. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Fabryce Ahlstrom - Fakop.Od 1994 do 2002 roku związany był z Pepsi Co. Polska, początkowo jako kierownik Oddziału Sprzedaży, dyr. ds. personalnych w Dziale Sprzedaży i Dystrybucji, zaś od 1998 roku w roli dyrektora ds. personalnych w zakładach produkcyjnych oraz w centrali Pepsi Cola w Polsce.W 2002 roku dołączył do Budimeksu. Został powołany na członka zarządu, dyrektora ds. zarządzania kadrami. Od 2009 roku pełni funkcję prezesa zarządu, dyrektora generalnego Budimeksu.W czerwcu 2019 roku otrzymał nominację na stanowisko dyrektora Grupy Ferrovial Construction na Europę, gdzie zarządzał rynkiem europejskim Grupy Ferrovial: polskim, brytyjskim, irlandzkim i słowackim. Nową rolę łączył ze stanowiskiem prezesa Budimeksu w Polsce.