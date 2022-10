Decora odczuła wzrost cen surowców, materiałów i energii

Decora wypracowała w III kw. 2022 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 419,4 mln zł wobec 360,6 mln zł przed rokiem, co stanowi wzrost o 16 proc. Zysk netto wyniósł 32,1 mln zł wobec 56,4 mln zł za 3 kwartały 2021 roku, co stanowi spadek o 44 proc. – wynika z raportu spółki.

EBITDA Decory wyniosła 51,9 mln zł wobec 79,0 mln zł za trzy kwartały 2021 roku, co stanowi spadek o 34 proc.

„W III kwartale 2022 roku szacuje się, że nastąpił procentowy spadek skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w stosunku do III kwartału 2021 roku o 5,7 p.p. Procentowy skonsolidowany wynik brutto ze sprzedaży w trzech kwartałach 2022 wynosi 30,6 proc., a przed rokiem wyniósł 36,3 proc. Zmiana jest efektem przede wszystkim negatywnego wpływu istotnie wyższych cen nabycia surowców, materiałów, towarów handlowych oraz kosztów energii elektrycznej w III kwartale 2022 r. w porównaniu do III kwartału 2021 roku” – czytamy w raporcie Decory.



W III kwartale 2022 roku szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanych kosztów sprzedaży w stosunku do porównywalnego okresu sprawozdawczego o 5,1 mln zł, tj. o 23 proc., czyli o 11 p.p. więcej względem wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto, który wynosi 12 proc.

Wartość skonsolidowanych kosztów sprzedaży w III kwartale 2022 roku wynosi 27,6 mln zł, a w III kwartale 2021 roku wyniosła 22,5 mln zł. Zmiana w stosunku do wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto wynika ze wzrostu kosztów operacyjnych (tj. kosztów transportu, logistyki oraz handlu i marketingu) – podano także w komunikacie.

Decora to polska spółka założona w 1994 roku. Jest producentem artykułów wykończenia wnętrz. Oferta spółki obejmuje m.in.: artykuły podłogowe (listwy, podkłady izolacyjne), artykuły okienne (karnisze) oraz artykuły sufitowe i ścienne (listwy, kasetony, rozety).

Polacy chcą kredytów ze stałą stopą procentową. Zobacz rozmowę z Jerzym Kwiecińskim, wiceprezesem Banku Pekao SA

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl