Decyzja lokalizacyjna dla lotniska CPK może być za kilka miesięcy

W naszym harmonogramie zakładamy, że jest możliwość pozyskania decyzji lokalizacyjnej dla lotniska CPK w pierwszym kwartale 2024 r. - przekazał rzecznik spółki Konrad Majszyk. Dodał, że uzyskanie decyzji pozwoli złożyć wniosek o pozwolenie na jego budowę.

Zgodnie z przekazaną przez rzecznika informacją, w październiku spółka CPK złożyła wniosek o decyzję lokalizacyjną do wojewody mazowieckiego. Przedstawiciel spółki zauważył, iż tempo rozpatrywania wniosku zależy od wojewody.

"Zakładamy w naszym harmonogramie, że jest możliwość pozyskania decyzji w pierwszym kwartale przyszłego roku. Będzie to prosta ścieżka do wniosku o pozwolenie na budowę" - dodał Majszyk.

Spółka CPK ma już pakiet ważnych uzgodnień i dokumentów

Jak wskazał, spółka ma już pakiet ważnych uzgodnień i dokumentów, m.in. master plan lotniska czy decyzję środowiskową z rygorem natychmiastowej wykonalności wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

"Jest zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury Plan Generalny i promesa zezwolenia na założenie lotniska z Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). Co ważne dla finansowania projektu, przyjęty jest drugi etap Programu Wieloletniego, który obejmie lata 2024 - 2030. Gwarantuje on bowiem środki niezbędne do kontynuacji prac projektowych oraz przeprowadzenia robót budowlanych Portu Lotniczego CPK, a także związanych z tym kluczowych inwestycji" - wskazał rzecznik.

W informacji przekazano ponadto, że w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) spółka pozyskała blisko 1100 hektarów terenu, a do PDN zgłosiło się ponad 1,3 tys. właścicieli posiadających prawie 3600 ha gruntów.

Pierwszy etap lotniska ma zostać uruchomiony już w 2028 r.

"To ponad 80 proc. nieruchomości zabudowanych z terenu pierwszego etapu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego" - podkreślono.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy. Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 r. Plan Generalny CPK zakłada, że następnie port będzie w sposób modułowy rozbudowywany.

Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa. Jak wynika z prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA), w 2060 r. lotnisko może obsługiwać do 65 mln pasażerów.

Informację o ws. wniosku o decyzję lokalizacyjną dla CPK jako pierwszy przekazał RMF FM.