Dekarze podniosą ceny, bo mają mniej pracy

Niższy popyt, wyższe ceny – to tegoroczny obraz rynku, jakiego spodziewają się dekarze. Ponad połowa spodziewa się spadku popytu, a 40 proc. badanych uważa, że ceny wzrosną.

Według raportu „Nastroje dekarzy 2023”, opublikowanego przez BCMM - badania marketingowe, aż 56 proc. badanych firm dekarskich przewiduje zmniejszenie popytu na swoje usługi w tym roku - to najwyższy poziom tego wskaźnika w ostatnich 10 latach, czyli w historii realizowanych pomiarów. Dotąd najgorsze wyniki sięgały jednej trzeciej badanych.

Z badania wynika, że jedynie co czwarty respondent uważa, że popyt na usługi dekarskie utrzyma się na tym samym poziomie co w 2022 roku. Co czwarta firma spodziewa się pozostania popytu na ubiegłorocznym poziomie, a co tylko dziesiąta spodziewa się zwiększenia liczby zleceń.

Opinie badanych dekarzy na temat zmian cen ich usług w 2023 roku są podzielone - 40 proc. uważa, że ceny usług dekarskich nadal będą rosły, a 36 proc. spodziewa się, że nie zmienią się w stosunku do 2022 roku (co może wynikać z przewidywanego schłodzenia rynku). Co piąta firma spodziewa się spadku cen.

Instytut BCMM - badania marketingowe, specjalizuje się w badaniach rynku budowlanego. Prowadzi roku barometr nastrojów dekarzy od 2011. Badanie przeprowadzono techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo tzw. CATI na reprezentatywnej próbie 300 firm dekarskich.

