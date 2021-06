Deklaracja środowiskowa EPD, czyli w kierunku zerowęglowego budownictwa

Unijna polityka zielonej transformacji nie omija sektora budowlanego. Ponadto rośnie grono klientów, którzy coraz większą wagę przywiązują do rozwiązań ekologicznych, oceniając także mieszkania i materiały budowlane pod kątem ich emisyjności gazów cieplarnianych (GHG). Wymusza to odpowiednie działania także od ich producentów.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Normy już są

EPD - deklaracja środowiskowa

Do czego potrzebna jest EPD?

Wśród polskich producentów materiałów rośnie i świadomość procesu dekarbonizacji, i nieodzowności zmniejszania emisyjności produktów, od czego zależy zachowanie pozycji konkurencyjnej. Dlatego mają oni potrzebę deklarowania cech środowiskowych swoich wyrobów.Jednym ze sposobów jest uzyskanie stosowanych certyfikatów i norm. A te już istnieją w Polsce.Patrz też: Ministerstwo promuje zrównoważone budownictwo Obecnie najważniejszą normą do oceny środowiskowej śladu węglowego jest norma PNEN ISO 14067:2018-10. Dla szerszej oceny, uwzględniającej więcej aspektów środowiskowych, służy norma PN-EN OSO 14025:2010, która umożliwia stworzenie deklaracji środowiskowej III typu.Natomiast przy ocenie wyrobów budowlanych kluczową jest norma PN-EN 15804+A1 : 2014+A2:2020, która umożliwia przeprowadzenie oceny środowiskowej wyrobów w cyklu życia. Stosuje się ją do przygotowywania deklaracji środowiskowych wyrobów budowlanych przez producenta.ZPPMD przypomina, że powstała również liczna rzesza norm tzw. PCRs, dedykowanych poszczególnym wyrobom, jak np. PN-EN 16908 : 2017-2 dla cementu i wapnia.Ponadto Komitet Techniczny CEN/TC 350 ds. zrównoważonego budownictwa, działający przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, opracował ocenę komfortu użytkowania budynków (EN 16309) oraz podał metody oceny ekonomicznej budynku w cyklu życia (EN 16627).Komisja Europejska podejmuje działania, które mają doprowadzić do wzajemnego uznawania metod oceny parametrów środowiskowych wykorzystywanych w państwach członkowskich czyli deklaracji środowiskowych EPD.- Trwa proces zmierzający do wdrożenia nowych wymagań środowiskowych oceny całego wyrobu i harmonizacji ocen środowiskowych wyrobów i budynków, jednocześnie poprzez normalizację i poprzez dokumenty KE – wyjaśnia prof. Michał Piasecki.Zgodnie z normą EN 15804 oraz ISO 14025, deklaracja środowiskowa III typu (EPD) dostarcza „ilościowych informacji o oddziaływaniach środowiskowych wyrobów budowlanych w wybranych fazach jego cyklu życia”, przypomina ZPPMD. Jest to informacja, która odnosi się do jednostki wyrobu i jest zweryfikowana przez „stronę trzecią”.Ogólnie, deklaracja środowiskowa daje podstawy do oceny rozwiązań technologicznych i budynków w kontekście oceny środowiskowej oraz umożliwia identyfikowanie, które z nich powodują mniejszy wpływ na środowisko.Na rynku europejskim istniej obecnie 7000 zweryfikowanych deklaracji środowiskowych. W Polsce wydano do tej pory 250 deklaracji, co daje nam ósmą pozycję na rynku.Deklaracja EPD wymagana jest coraz częściej do startu w tzw. zielonych zamówień publicznych. Ponadto zmienia się rynek i rośnie grono klientów, którzy coraz większą wagę przywiązują do rozwiązań ekologicznych, przy produkcji materiałów budowlanych. Część informacji może być użyta w etykietach środowiskowych (eco-labeling), a także przy projektowaniu budynków (BIM).Firmy wykorzystują deklaracje środowiskowe również do komunikacji o marce czy w raportach odpowiedzialności społecznej/zrównoważonego rozwoju (CSR). EPD jest również stosowana jako element ocen środowiskowych budynków. W wielu systemach posiadanie deklaracji środowiskowej podnosi wartość oceny budynku.- Dlatego producenci wyrobów budowlanych muszą zmierzyć się z wyzwaniem dotyczącym komunikowania cech środowiskowych swoich wyrobów na rynku – podkreśla prof. Piasecki.W Europie jednostki wydające deklaracje środowiskowe zrzeszyły się 2011 roku w ECO Platform. Był to ważny krok w kierunku wzajemnego uznawania deklaracji i uniknięcia barier. Dziś ECO Platform zrzesza 18 podmiotów wydających deklaracje EPD, osiem stowarzyszeń producentów europejskich, Green Building Councils oraz firmy konsultingowe.Narzędzie, które będzie zyskiwało na popularności, to opracowane przez Komisję Europejską narzędzie dla ocen zrównoważonego budownictwa o nazwie Level(s) (poziomy). Ma ono umożliwić uproszczoną ocenę budynków biurowych i mieszkalnych.W artykule wykorzystaliśmy informacje z webinarium, zorganizowanego przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.