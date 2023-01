Dekpol kupi grunty na rozbudowę inwestycji pod Pruszczem Gdańskim

Dekpol kupi grunt w gminie Pruszcz Gdański. Spółka na tym terenie chce realizować kolejny etap inwestycji Sol Marina II.

Zarząd Dekpol poinformował, że Dekpol Inwestycje - Sol Marina II zawarł przedwstępną umowę nabycia nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 9 ha położonej w miejscowości Wiślinka, gm. Pruszcz Gdański.

Na mocy umowy przedwstępnej strony zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości do lipca 2025 roku. Jednocześnie strony dopuszczają nabycie częściowe nieruchomości przed tym terminem. „Sprzedający udzielił Kupującemu zgody na dysponowanie Nieruchomością na cele budowlane oraz na przeniesienie na rzecz Kupującego posiadanych decyzji i pozwoleń. Cena netto zakupu Nieruchomości wyniesie ok. 18 proc. kapitałów własnych Emitenta na koniec III kwartału 2022 roku” – czytamy w komunikacie Dekpolu.

Nieruchomość, której dotyczy umowa sąsiaduje z nieruchomością, którą Dekpol już ma i realizuje na niej inwestycję deweloperską Sol Marina (etap I-III). Spółka chce kupić grunt, by realizować kolejne etapy tej inwestycji.

