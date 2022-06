Dekpol ponadtrzykrotnie zwiększył sprzedaż lokali

Dekpol Deweloper na koniec grudnia 2021 r. miał ponad 1000 lokali w budowie - wynika ze wstępnych informacji opublikowanych przez spółkę.

W 2021 roku segment deweloperski grupy sprzedał na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych 490 lokale, co oznacza ponadtrzykrotny wzrost kontraktacji w porównaniu z 2020 (148 lokali).

Szacunkowa wartość lokali sprzedanych w 2021 roku na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych wynosi 261 mln zł.

Na koniec 2021 roku oferta Dekpol Deweloper obejmowała 657 lokali dostępnych w sprzedaży.

- Rok 2021 uznajemy za bardzo udany biznesowo, pomimo wymagającego otoczenia. Zarówno w zakresie sprzedaży lokali, jak i przekazań, przekroczyliśmy cele, jakie sobie postawiliśmy - wskazuje Sebastian Barandziak, prezes Dekpol Deweloper.

Jak dodaje, spółka umocniła swoją pozycję rynkową w podstawowej działalności, czyli budowie mieszkań i apartamentów inwestycyjnych oraz zrobiła pierwszy krok w nowym, perspektywicznym segmencie działalności, jakim jest PRS (private rented sector).

- Wysoki poziom sprzedaży to efekt zarówno naszego doświadczenia i referencji, jak i szerokiego, zróżnicowanego banku ziemi. Dzięki temu, że mamy do dyspozycji różnego typu nieruchomości, jesteśmy w stanie elastycznie reagować na to, co dzieje się na rynku i oferować naszym klientom szeroki wachlarz projektów, zarówno w segmencie popularnym, jak i premium, m.in. na niezwykle atrakcyjnej przyrodniczo i lokalizacyjnie Wyspie Sobieszewskiej. Na koniec grudnia ub.r. nasza oferta sprzedażowa obejmowała ponad 650 lokali, a w budowie było ponad 1000 lokali. Kolejne projekty wchodzą do sprzedaży przez cały rok, także klienci mają stale do dyspozycji szerokie portfolio nieruchomości - niezależnie od tego, czy szukają lokali do zamieszkania czy też pod kątem inwestycyjnym lub ochrony kapitału - wyjaśnia Sebastian Barandzia.

