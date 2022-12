Dekpol poprawia wyniki. Wyższe przychody i zysk

Przychody Dekpolu w trzech kw. 2022 wyniosły 997,6 mln zł, co oznacza wzrost o 36 proc. wobec analogicznego okresu 2021 r. Zysk operacyjny Dekpolu wyniósł 78,2 mln zł i był wyższy o 26 proc. Zysk netto był na poziomie 48,8 mln zł, co oznacza wzrost o 35 proc.

Przychody segmentu generalnego wykonawstwa wyniosły 759,4 mln zł i były wyższe o 52 proc. w ujęciu rok do roku.

Przychody segmentu produkcji osprzętu do maszyn budowalnych sięgnęły 122,9 mln zł (+46 proc.).

Przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 75,8 mln zł.

Na koniec trzeciego kwartału 2022 roku stan środków pieniężnych w Grupie wynosił 145,2 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA LTM był na bezpiecznym poziomie 1,41.

Segment generalnego wykonawstwa jest największym segmentem działalności grupy Dekpol

Dał on udział w przychodach na poziomie przekraczającym 76 proc. w trzech kwartałach 2022. Przychody segmentu w omawianym okresie wyniosły 759,4 mln zł i były wyższe o 52 proc. w ujęciu rok do roku. Zysk operacyjny wyniósł 52 mln zł (+61 proc. r/r).

Z komunikatu spółki wynika, że na koniec września 2022 roku realizowane były kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 1,3 mld zł netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ok. 323 mln zł netto. Dodatkowo w ramach segmentu generalnego wykonawstwa realizowane są projekty deweloperskie wewnątrzgrupowe o łącznej wartości 395 mln zł, a do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o wartości ok. 156 mln zł.

„Większość kontraktów Dekpol Budownictwo realizowanych jest na zlecenie inwestorów prywatnych i ma wartość do 50 mln zł, przy czym na koniec września br. generalne wykonawstwo posiadało w swoim portfolio 9 kontraktów o wartości przekraczającej 70 mln zł” – czytamy w komunikacie Dekpolu.

Segment produkcji osprzętu do maszyn budowalnych

Dekpol Steel odpowiadał w trzech kwartałach 2022 za 12 proc. przychodów grupy i pozostał drugim pod względem kontrybucji do sprzedaży segmentem działalności. Przychody Dekpol Steel w omawianym okresie sięgnęły 122,9 mln zł (+46 proc.), a zysk operacyjny wyniósł 10 mln zł (+10proc. r/r).

„Począwszy od maja br., wykorzystując doświadczenie i referencje przejętego w 4Q ub.r. zakładu Intek, nastąpiła dywersyfikacja produkcji. Nadal „core” biznesem Dekpol Steel wraz z Intek Sp. z o.o. jest produkcja łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych, dodatkowym obszarem działania stają się natomiast produkty dla obszaru offshore. Dodatkowo, rozpoczęty został proces certyfikacji Dekpol Steel w kierunku uzyskania koncesji na produkcję dla branży obronnej” – wskazano w komunikacie.

Segment deweloperski to 8 proc. udział w przychodach grupy

W trzech kwartałach 2022 przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 75,8 mln zł, co daje 8-proc. udział w przychodach grupy. Wynik operacyjny wyniósł 9,7 mln zł (wobec odpowiednio 120,2 mln zł i 31,1 mln zł w trzech kw. 2021). Jak podaje Dekpol, w trakcie dziewięciu miesięcy 2022 kontraktacja segmentu deweloperskiego w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 262 lokali (wobec 408 rok wcześniej).

W przychodach segmentu w omawianym okresie rozpoznana została sprzedaż 122 lokali (przed rokiem było to 257 lokali, m.in. za sprawą oddania do użytkowania 180 lokali w I etapie Osiedla Pastelowego w Gdańsku) oraz częściowy przychód (realizowany zgodnie z postępem prac na budowie) z realizacji inwestycji z podmiotem instytucjonalnym we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej.

Według stanu na koniec września 2022 w ofercie sprzedażowej spółki Dekpol Deweloper dostępnych było 746 lokali.

Kluczowe zapewnienie dostępności prefabrykatów betonowych

„Spółka dobrze radzi sobie z wysokimi kosztami materiałów i pracy, stale monitorując otoczenie rynkowe i umiejętnie ofertując. Przewagą generalnego wykonawstwa na wymagającym rynku jest realizacja krótkoterminowych kontraktów i wykorzystywanie własnych zasobów. W ciągu ostatniego roku kluczowa dla realizacji zleceń okazała się możliwość zapewnienia dostępności prefabrykatów betonowych produkowanych przez naszą Spółkę Betpref” - mówi Mariusz Tuchlin, prezes Dekpolu.

W jego ocenie dodatkowym wsparciem tego obszaru będzie Kombet Działdowo – zakład o zbliżonym profilu, który udało się przejąć w trakcie trzeciego kwartału.

„Dekpol Budownictwo koncentruje się na pozyskiwaniu kontraktów w segmencie logistycznym, przemysłowym, a także kubaturowym na coraz większym obszarze Polski oraz rozpoczął dywersyfikację poprzez ofertę projektów „Zaprojektuj i wybuduj”. Spółka pozyskała niedawno pierwsze zlecenie w tej formule od inwestora będącego podmiotem publicznym” – dodaje prezes spółki.

