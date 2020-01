Dekpol Steel celuje w afrykański rynek

Dekpol w ramach realizowanej strategii wydzielił produkcję osprzętów do maszyn budowlanych do spółki celowej Dekpol Steel Sp. z o.o. Jak wskazują producent osprzętu do maszyn budowlanych, celem jest dalszy rozwój tego obszaru działalności m.in. poprzez zwiększenie rozpoznawalności marki, rozszerzenie oferty handlowej, ekspansję terytorialną, także na zagranicznych rynkach oraz umocnienie pozycji na już obsługiwanych rynkach.

Przeniesienie produkcji osprzętów do maszyn budowlanych do oddzielnego podmiotu jest potwierdzeniem realizacji strategii Dekpolu.

Wyodrębnianie działalności związane jest ze wzrostem skali działania poszczególnych segmentów.

A także osiągnięciu samodzielności pod względem operacyjnym i finansowym.