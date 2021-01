Develia kupiła w Gdańsku grunty pod nowe mieszkania

Develia kupiła w Gdańsku dwie działki mieszkaniowe za łączną kwotę 37,2 mln zł brutto. Na nieruchomościach spółka planuje budowę 466 lokali mieszkalnych.



Spółka zamierza na nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną ilością ok. 86 lokali mieszkalnych. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu inwestycyjnego to pierwszy kwartał 2022 r.



Łączna wartość zakupu obu nieruchomości to 30,3 mln zł netto, czyli 37,2 mln zł brutto. Łącznie, na nieruchomościach Develia planuje zbudować ok. 466 lokali mieszkalnych.