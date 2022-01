Develia nie akceptuje ceny wezwania na akcje spółki

Według zarządu Develii cena proponowana w wezwaniu na sprzedaż akcji dewelopera nie odpowiada wartości godziwej spółki. Stanowisko zarządu zostało przygotowane m.in. na podstawie sytuacji finansowej spółki, danych dotyczących czynników rynkowych, dokumentacji finansowej i strategii spółki, a także w oparciu o niezależną opinię biegłych PwC Advisory.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Develia z opóźnieniem ujawnia informacje

W opinii zarządu firmy zamieszczone w omawianym wezwaniu deklaracje nie pozwalają zarządowi ocenić wpływu wezwania na interes dewelopera, realizację strategii na lata 2021-2025 i zatrudnienie w spółce.Przekazane w wezwaniu informacje, stwierdził zarząd Develii, nie pozwalają także na ocenę czy strategiczne plany wzywających będą miały wpływ na lokalizację prowadzenia działalności przez spółkę.- Decyzja dotycząca sprzedaży akcji Develii powinna być niezależną decyzją każdego z akcjonariuszy spółki. Stanowisko zarządu jest tylko jednym z elementów, jakie akcjonariusz powinien wziąć pod uwagę - podkreślił deweloper.W celu, jak to ujęto w komunikacie, zapewnienia akcjonariuszom dostępu do informacji poufnych, które mogą mieć istotny wpływ na ich decyzję o skorzystaniu z wezwania, spółka poinformowała o podpisaniu w listopadzie i grudniu 2021 r. ważnych listów intencyjnych.W pierwszym przypadku chodzi o list intencyjny spółki zależnej Develii w sprawie w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej przy ul. Kolejowej we Wrocławiu wraz z częścią inwestycji obejmującej budowę dwóch budynków wielofunkcyjnych, planowanych na tej nieruchomości.- Wraz z podpisaniem listu intencyjnego, spółka i kupujący rozpoczęli negocjacje warunków sprzedaży. W liście intencyjnym strony ustaliły orientacyjną łączną cenę sprzedaży nieruchomości wraz z posadowionym na nieruchomości budynkiem, realizowanym w ramach inwestycji, w wysokości 139,415 mln zł netto, która zostanie poddana dalszej weryfikacji - podała firma w komunikacie giełdowym.W drugim przypadku chodzi o list intencyjny samej Develii w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy ul. Podskarbińskiej i Żupniczej w Warszawie o łącznej powierzchni 10,5 tys. mkw. wraz z realizowaną na tej nieruchomości inwestycją obejmującą budowę dwóch budynków mieszkalnych.- Wraz z podpisaniem listu intencyjnego, emitent i kupujący rozpoczęli negocjacje warunków sprzedaży nieruchomości. W liście intencyjnym strony ustaliły orientacyjną cenę sprzedaży nieruchomości na 151 mln zł netto - podała Develia.W komunikatach nie pada nazwa potencjalnego kupców. W przypadku pierwszego listu intencyjnego mowa jest o europejskiej spółce inwestującej w nieruchomości komercyjne, a w drugim o europejskim podmiocie inwestującym w rynek nieruchomości.