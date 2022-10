Develia wyemituje obligacje za 150 mln zł

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Develii umożliwiający emisję obligacji o wartości do 150 mln zł, które będą wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW Catalyst.

Pierwszą emisję w ramach publicznego programu spółka chciałaby przeprowadzić w najbliższych miesiącach.

Develia od 2012 r. wyemitowała obligacje o wartości 1,3 mld zł, z czego 920 mln zł zostało już wykupionych.

Spółka w ciągu trzech kwartałów 2022 roku sprzedała 1225 lokali na podstawie notarialnych umów deweloperskich i przedwstępnych.

- Zatwierdzenie publicznego programu emisji obligacji przez KNF pozwoli nam na dywersyfikację źródeł finansowania. Do kredytów bankowych oraz obligacji dla instytucji, które aktualnie ze względu na sytuację rynkową nie cieszą się dużym zainteresowaniem, dodajemy komponent obligacji skierowanych do inwestorów detalicznych. Możliwość korzystania z różnych źródeł finansowania postrzegamy jako pewien bufor bezpieczeństwa, który pozwoli nam ze spokojem realizować kolejne projekty. Jednocześnie sytuacja finansowa spółki pozostaje bardzo dobra, a sprzedaż nieruchomości komercyjnych, jak Arkady Wrocławskie i Wola Retro, do której aktualnie dążymy, dodatkowo poprawi płynność Develii - mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii.

Emisje obligacji w transzach po 150 milionów złotych

Ustanowiony w lipcu 2022 r. program obligacji pozwala na emitowanie w jednej lub wielu seriach obligacji o wartości do 150 mln zł.

Obligacje mogą być emitowane jako obligacje niezabezpieczone, a warunki emisji kolejnych serii będą ustalane indywidualnie. Transakcje będą prowadzone w formie emisji publicznych, a obligacje będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym GPW Catalyst.

Za organizację poszczególnych ofert, w tym tworzenie konsorcjów dystrybucyjnych będzie odpowiadał Michael/Ström Dom Maklerski.

Spada sprzedaż mieszkań. 394 milionów złotych gotówki

Develia od 2012 r. wyemitowała obligacje o wartości 1,3 mld zł, z czego 920 mln zł zostało już wykupionych. Aktualnie na Catalyst notowane są cztery serie o łącznej wartości 380 mln zł z terminami wykupów między majem 2023 r. a październikiem 2024 r.

Na koniec czerwca 2022 r. Develia posiadała, jak zapewnia, 394,3 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych.

Develia w ciągu trzech kwartałów 2022 roku sprzedała 1225 lokali na podstawie notarialnych umów deweloperskich i przedwstępnych w porównaniu do 1500 lokali w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o 18 proc.

Spółki z grupy Develia mają ponadto zawartych 106 umów rezerwacyjnych.

W samym trzecim kwartale 2022 roku deweloper sprzedał 261 lokali w porównaniu do 438 w trzecim kwartale 2021 roku.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe oraz komercyjne w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach. Od 2007 r. Develia (wówczas LC Corp) jest spółką notowaną na giełdzie w Warszawie.

