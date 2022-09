Develia z 3,5-krotnie niższym zyskiem netto. Derweloper koryguje plany

Develia zmniejszyła zysk netto z 55,7 mln zł w pierwszym półroczu 2021 roku do 15,8 mln zł w pierwszym półroczu 2022 roku. Przychody ze sprzedaży grupy w pierwszych sześciu miesiącach tego roku spadły do 119,8 mln zł, z 376,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Develia poinformowała, że spadek przychodów i zysku jest konsekwencją mniejszej liczby przekazanych mieszkań, wynikającej z harmonogramu realizowanych inwestycji.

- Na sytuację osób, które chcą kupić mieszkanie niekorzystnie wpływa mocno ograniczona dostępność kredytów hipotecznych w następstwie wzrostu stóp procentowych i wprowadzenia rekomendacji S. W dalszym ciągu rośnie liczba klientów kupujących mieszkania za gotówkę - obecnie jest to ok. 70-80 proc. wszystkich transakcji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, staramy się ułatwiać im decyzje zakupowe oferując w niektórych projektach takie rozwiązania, jak harmonogram płatności 20/80. Jednocześnie, realizując strategię, rozwijamy nasze kompetencje i ofertę PRS, której uzupełnieniem będzie platforma najmu mieszkań dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Przygotowujemy się także do dalszej dezinwestycji aktywów komercyjnych - komentuje cytowany w komunikacie prasowym prezes Develii Andrzej Oślizło.

Develia sprzedała w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 roku 964 lokale na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych, w porównaniu do 1062 w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka podała, że cel zarządu to przekazanie 1950-2050 lokali w 2022 roku, z czego większość planowana jest na czwarty kwartał tego roku.

W pierwszym półroczu Develia wprowadziła do sprzedaży 2824 lokale, z czego 1246 lokali w inwestycjach, których budowy zostały już rozpoczęte.

Dodatkowo do oferty wprowadzono 396 lokali w projektach realizowanych we współpracy joint venture z Grupo Lar. Ich budowa nie została jeszcze rozpoczęta.

Spółka przypomniała, że - w wyniku pogorszenia się sytuacji gospodarczej - na początku lipca zarząd podjął decyzję o korekcie celu sprzedaży wyznaczonego na 2022 roku do poziomu 1600-1800 lokali, czyli o ok. 30 proc. mniej.

