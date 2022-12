Deweloper nawiązał do tradycji streetartu. Jego mural oczyszcza powietrze

Grafika o powierzchni 75 mkw. jest wypełniona kawowymi motywami i podkreśla charakter zrealizowanego projektu oraz nawiązuje do bielańskich tradycji streetartu. Mural, poza wartością estetyczną, ma też walory ekologiczne – oczyszcza powietrze.

Latte przy ul. Sokratesa 7 w Warszawie to najnowsza inwestycja spółki Unidevelopment. Powstał tam ekomural.

- Projektując nasze inwestycje, często czerpiemy inspirację z okolicy. Staraliśmy się, aby również budynek Latte, który właśnie ukończyliśmy, jak najlepiej współgrał z otoczeniem. Bielany to dzielnica, gdzie na budynkach możemy zobaczyć wiele ciekawych przykładów streetartu. Nawiązując do nich, zdecydowaliśmy się na podkreślenie charakteru naszej inwestycji właśnie muralem - mówi Barbara Kunicka, dyrektor sprzedaży i marketingu w Unidevelopment.

- Grafika, która powstała na Latte, sprawia, że budynek stał się jeszcze bardziej wyjątkowy i wyróżnia się na tle nowych inwestycji deweloperskich - dodaje Barbara Kunicka.

Wielki biało-czerwony miś trzyma w wojskowym hełmie jajka

Unidevelopment przypomina, że ponad 10 lat temu na Bielanach, przy ul. Kasprowicza 59 powstał pierwszy w Warszawie mural na prywatnej ścianie - wielki biało-czerwony miś trzyma w wojskowym hełmie jajka. Jest to praca znanych grafficiarzy Flying Fortress (Berlin) i Swanskiego (Warszawa). To tu dzięki zabiegom mieszkańców powstały dwa murale upamiętniające sławne artystki i mieszkanki Bielan, Korę Jackowską i Krystynę Sienkiewicz.

"Dowodów na to, że mieszkańcy Bielan kochają streetart jest więcej. W październiku tego roku Młodzieżowa Rada Bielan zabrała się za malowanie muralu na rogu Jarzębskiego i Magiera. Ma on być promocją II. edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego" - czytamy w komunikacie spółki.

Wkomponowuje się w styl budynku przy Sokratesa 7

- Projekt naszego muralu w stonowanych, kawowych barwach jest lekki i elegancki, dzięki czemu bardzo dobrze wkomponowuje się w styl budynku przy Sokratesa 7. Praca ma podkreślać ogólny klimat lokalizacji, zachęcać do chwili wytchnienia i wprowadzać mieszkańców w dobry nastrój. Dodatkowo pełni ważną funkcję ekologiczną - dodaje Barbara Kunicka.

Bielański mural od Unidevelopment powstał ze specjalnej farby pochłaniającej szkodliwe gazy. Jak ona działa? Zmienia ścianę w oczyszczacz powietrza zasilany słońcem. Pochłania szkodliwe gazy, do których powstawania przyczyniają się m.in. kierowcy tradycyjnych aut spalinowych. Każdy 1 mkw. pomalowany tą farbą redukuje tyle tlenków azotu co średniej wielkości drzewo. Mural na Latte to 75 mkw. powierzchni – co daje moc 75 drzew.

