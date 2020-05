Deweloper nie zmienia celu z powodu epidemii

Atal w pierwszym kwartale 2020 roku zakontraktował 762 lokale wobec 706 lokali przed rokiem. Najwięcej umów deweloperskich podpisano w Krakowie (186), Poznaniu (155) i Warszawie (134). Założenia spółki na 2020 rok przewidują, że sprzedaż pozostanie na wysokim poziomie – zbliżonym do wyniku z 2019 roku. Deweloper nie zmienia celu sprzedażowego na ten rok do zakończenia epidemii, wówczas nastąpi jego weryfikacja.

Atal po wydaniu 473 lokali w pierwszym kwartale 2020 roku wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 185,8 mln zł.

W tym okresie sprawozdawczym wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 22,4 mln zł.

Potencjał przekazań na ten rok wynosi ok. 3,8 tys. mieszkań.

- Grupa Atal na koniec marca br. posiadała na rachunkach powierniczych i w dostępnych limitach kredytowych 237 mln zł. Od stycznia do marca zostały wydane 473 lokale. Łączny potencjał przekazań na II, III oraz IV kwartał tego roku wynosi jeszcze ponad 3 tys. lokali, co pozytywnie wpłynie na wskaźniki finansowe w następnych okresach sprawozdawczych. Sytuacja epidemiczna istotnie wpływa na czas uzyskiwania decyzji administracyjnych. W związku z tym lokale, z szeregu inwestycji ukończonych w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku, będą uwzględnione w przychodach spółki dopiero w kolejnych miesiącach – mówi Zbigniew Juroszek, prezes Atal.



Atal ze względu na sytuację związaną z epidemią zmienił jednorazowo politykę dywidendy odnośnie zysku wypracowanego w 2019 roku. Zarząd rekomenduje przekazanie wyniku z zeszłego roku na kapitał zapasowy.

Od początku 2020 roku Atal wprowadził do sprzedaży w sumie 4 projekty z 994 lokalami – Nowe Miasto Jagodno III i Atal City Square we Wrocławiu, Atal Bosmańska w Trójmieście oraz Apartamenty Drewnowska 43 IV w Łodzi. Na koniec marca br. oferta dewelopera to 4333 lokale.



Spółka Atal Development GmbH – w której Atal posiada 49 proc. udziałów, a Juroszek Investments 51 proc. udziałów – zawarła warunkową umowę nabycia gruntu pod budownictwo mieszkaniowe dla inwestycji wieloetapowej znajdującej się na terenie Drezna. Umowa zakupu o wartości 44,25 mln euro zrealizowana została etapami, a całkowite zamknięcie transakcji nastąpiło w styczniu 2020 roku.



Atal rozszerza portfolio produktowe. Spółka rozwija kompetencje na rynku komercyjnym, wprowadzając do oferty kolejne biurowce. Pierwszy nowy obiekt – o powierzchni ok. 13,5 tys. PUM – powstaje w południowej części Wrocławia, przy ul. Krakowskiej 35. Aleja Pokoju 81 to kolejny kompleks biurowy, który powstaje na krakowskich Czyżynach i zaoferuje 8,4 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowo-usługowej. Oba biurowce zdobyły certyfikat BREEAM Very Good dla Design Stage.



Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Założycielem i właścicielem spółki jest Zbigniew Juroszek. W aktualnej ofercie sprzedaży znajdują się inwestycje deweloperskie realizowane w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie, Trójmieście i Poznaniu. W grudniu 2013 roku obligacje spółki zadebiutowały na rynku Catalyst. Akcje Atal notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych od 15 czerwca 2015 r.