Deweloper pokazał zeszłoroczną sprzedaż. Solidnie zanurkowała

Notowana na warszawskiej giełdzie grupa Echo Investment sprzedała w 2022 roku o 49 proc. mniej mieszkań niż w roku 2021, a liczba przekazań lokali w ujęciu rocznym spadła o 27 procent.

Grupa Echo Investment sprzedała w całym 2022 roku 1515 mieszkań i lokali użytkowych w porównaniu do 2955 sprzedanych w 2021 roku, co oznacza spadek o 49 proc. rok do roku. Spółka przekazała klientom 2169 mieszkań wobec 2991 w 2021 roku, co z kolei oznacza spadek o 27 proc. rok do roku.

Tak prezentują się zawarte przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych:

- 313 umowy zawarte w czwartym kwartale 2022 roku w porównaniu do 633 umów zawartych w czwartym kwartale 2021 roku;

- 1515 umów zawartych w całym 2022 roku, w porównaniu do 2955 umów zawartych w 2021 roku.

Tak wygląda natomiast liczba mieszkań i lokali użytkowych przekazana klientom:

- 654 lokale przekazane w czwartym kwartale 2022 roku, w porównaniu do 1308 lokali przekazanych w czwartym kwartale 2021 roku;

- 2169 mieszkań przekazanych w 2022 roku, w porównaniu do 2991 mieszkań przekazanych klientom w 2021 roku.

Grupa Echo Investment wyceniana jest na giełdzie na niespełna 1,5 mld zł.

