Deweloper przebudował Marywilską w Warszawie. Będzie bezpieczniej dla rowerzystów

Zakończyła się prowadzona przez dewelopera przebudowa ul. Marywilskiej w Warszawie. Powstały m.in. nowe przejścia dla pieszych, sygnalizacje świetlne i drogi dla rowerów - podaje warszawski Zarząd Dróg Miejskich.

Zmiany w infrastrukturze drogowej przeprowadził deweloper, który w sąsiedztwie realizował inwestycję komercyjną. Taki obowiązek nakłada na niego ustawa o drogach publicznych.

W ramach przeprowadzonych prac wybudowane zostały chodniki i drogi dla rowerów po obu stronach ul. Marywilskiej. Przebudowana została także jej boczna droga – przedłużono ją w kierunku północnym do istniejącego wjazdu do pobliskich hal chłodniczych.

Wjazd ten został przebudowany. Po poszerzeniu stał się skrzyżowaniem, które zostało wyposażone w sygnalizację świetlną. Na skrzyżowaniu zostały wyznaczone trzy nowe przejścia dla pieszych (dwa przez ul. Marywilską i jedno przez drogę dojazdową do budowanego osiedla) i komplet przejazdów rowerowych.

Powstałe drogi dla rowerów poprawiły bezpieczeństwo i komfort jazdy rowerzystom. Do niedawna kłopot mieli zwłaszcza ci, którzy jechali w kierunku trasy S8. Ze względu na to, że dotychczasowe pasy rowerowe urywały się ok. 300 m przed węzłem, nagle wjeżdżali między auta jadące na wprost i kierujące się do zjazdu na „ekspresówkę”.

Teraz rowerzyści dojadą przeznaczoną dla nich ścieżką do samego węzła, gdzie wykonanie dalszych usprawnień będzie leżało po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

