Deweloper skokowo poprawia wyniki mimo trudnych warunków

Lokum Deweloper wypracował 55,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. – informuje spółka.

Ostrożnie z planami

Bartosz Kuźniar dodaje, że z uwagi na duży wzrost kosztów energii i wynagrodzeń istotnie podrożały materiały i wykonawstwo. Wzrost ten był na tyle znaczący, że pomimo silnego popytu na mieszkania, coraz trudniej było w pełni uwzględniać te zwiększone koszty w cenach sprzedawanych lokali.„Osiągnięte wyniki finansowe, które dziś prezentujemy nie obrazują w pełni powyższych niekorzystnych zmian rynkowych. Zawarte są w nich historyczne ceny zakupu gruntów sprzed kilku lat oraz tylko częściowy zakres wzrostu kosztów materiałów i wykonawstwa, gdyż podwyżki nastąpiły głównie w 2021 roku, czyli w końcowym okresie realizacji inwestycji, które rozpoznajemy w przychodach – dodaje prezes spółki.Bartosz Kuźniar wskazuje w liście do akcjonariuszy, że do planów inwestycyjnych podchodzi z ostrożnością.„Polski Ład, którego przepisy weszły w życie z początkiem roku, podniósł już i tak wysokie koszty pracy i wprowadził niepewność klientów co do ich wynagrodzeń i zdolności kredytowej. Galopująca inflacja ograniczyła dochód rozporządzalny. Ponadto dotychczasowa polityka RPP utrzymująca niskie stopy procentowe, jaka w zeszłym roku sprzyjała naszym klientom w realizacji celów mieszkaniowych, została obecnie zanegowana. Aktualne i zapowiadane kolejne podwyżki stóp procentowych, oraz – w jeszcze większym stopniu – ostatnia rekomendacja KNF co do badania zdolności kredytowej, mocno ograniczają grono klientów, którzy będą mogli pozwolić sobie na zakup mieszkania. Już widzimy tego skutki” – czytamy w liście.Co więcej, agresja Rosji na Ukrainę dodatkowo zwiększa obawy klientów o ich bezpieczeństwo, co naturalnie przekłada się na odłożenie w czasie decyzji zakupowych. Wojna zredukowała zasób pracowników na budowach oraz dostęp do wielu materiałów. Ma to już wpływ na terminy i dynamicznie podnosi koszty realizowanych inwestycji.„Jednocześnie mamy świadomość, że ze względu na napływ uchodźców, dotychczasowy niedobór mieszkań w Polsce, który nie został zaspokojony pomimo kilku lat rekordowej produkcji, stałsię skokowo znacznie głębszy. Szczególnie odczuwalne jest to w dużych aglomeracjach. Dodatkowo wielu przyjezdnych, którzy znajdą zatrudnienie, zostanie w naszym kraju również po zakończeniu wojny. Naturalnie zasilą oni stronę popytową, co przy warunkach uniemożliwiających odpowiednie uzupełnianie podaży, doprowadzi do zwiększenia nierównowagi rynkowej” – podkreśla Bartosz Kuźniar.Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia, budujący też w Krakowie. Od 2015 r. spółka jest notowana na rynku głównym GPW.