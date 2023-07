Deweloper uzyskał 80 mln euro finansowania na wielki śląski projekt

Bank Pekao udzielił kredytu w wysokości 80 mln euro na budowę Panattoni Park Bytom - poinformowało Panattoni.

Panattoni, deweloper nieruchomości przemysłowych, poinformował, że Bank Pekao udzielił mu kredytu w wysokości 80 mln euro na budowę Panattoni Park Bytom, pierwszego w tej lokalizacji parku przemysłowego dewelopera.

- Panattoni Park Bytom to ogromny projekt, obejmujący aż 130 000 m kw. w nowej dla nas lokalizacji, w której widzimy wielki potencjał. Dostrzega go również bank Pekao, który na realizację udzielił nam kredytu w znaczącej kwocie 80 mln euro - komentuje Karina Trojańska, Chief Financial Oficer w Panattoni, cytowana w komunikacie.

Deweloper wskazuje, że wolumen powierzchni przemysłowych w woj. śląskim rośnie nieustannie. Firma podała, że w I kwartale 2023 r. przekroczył 5 mln m kw., a 5 lat wcześniej nieznacznie przekraczał 2 mln m kw.

- Bytom jest atrakcyjną lokalizacją dla biznesu, ponieważ łączy atuty regionu, takie jak dobre połączenia komunikacyjne, dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej i bogate zasoby uzbrojonych terenów. Należy też podkreślić otwartość i probiznesowe podejście władz lokalnych - mówi Aurelia Rachtan, Senior Development Manager w Panattoni, cytowana w komunikacie.

