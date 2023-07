Deweloper wyemituje obligacje o wartości do 60 mln zł

Zarząd Marvipol Development zatwierdził warunki emisji obligacji serii P2022B. Spółka zaoferuje obligacje o łącznej wartości do 60 mln zł.

„Będzie to druga i ostatnia emisja w ramach drugiego publicznego programu obligacji emitowanych na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF (Komisję Nadzoru Finansowego - przyp. red.) w sierpniu 2022 r.”- wskazuje Marvipol Development w komunikacie.

Spółka zaoferuje do 60 tys. niezabezpieczonych obligacji w trybie oferty publicznej. Będą one zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez emitenta o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, który jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Cena emisyjna oferowanych obligacji ma być zmienna i uzależniona od dnia zapisu (993 zł od 14.07 do 18.07.2023, 995 zł od 19.07 do 24.07.2023, 997 zł od 25.07 do 27.07.2023).

Oprocentowanie obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie sześciomiesięcznego WIBOR (WIBOR 6M), który zostanie powiększony o stałą marżę w wysokości 5,4 p.p.

Termin wykupu obligacji ustalono na 4 lutego 2027 roku, będzie jednak możliwość wcześniejszego ich wykupu.

Marvipol Development po podziale Marvipol SA i przejęciu aktywów w obszarze nieruchomości, prowadzi działalność deweloperską w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym oraz magazynowym.

Największym udziałowcem, kontrolującym 71,04 proc., jest Mariusz Wojciech Książek.

