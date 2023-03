Deweloper zaliczył spadek przychodów i zysków

Archicom w 2022 roku sprzedał 827 mieszkań, wypracowując zysk netto na poziomie 110,2 mln zł. W 2021 roku zysk netto sięgnął niemal 126 mln zł. Oznacza to spadek o niemal 13 proc. – wynika z danych finansowych dewelopera.

Przychody ze sprzedaży Archicomu wyniosły w 2022 roku niemal 500 mln zł wobec 637,7 mln zł rok wcześniej. To spadek o ponad 21 proc.

Klucze do własnego M we Wrocławiu odebrało od Archicom 928 nabywców, co dało deweloperowi 16 proc. udziału w sprzedaży mieszkań na rynku wrocławskim.

Władze spółki podkreślają, że ubiegły rok wiązał się z wieloma wyzwaniami dla firm deweloperskich, spośród których należy wymienić m.in. zmniejszenie popytu na rynku nieruchomości spowodowane niepewnością makroekonomiczną, wzrost kosztów bieżącej działalności w efekcie rosnącej inflacji, a także ograniczone możliwości nabywcze potencjalnych klientów, spowodowane zaostrzeniem kryteriów kalkulowania zdolności kredytowej oraz rosnącymi stopami procentowymi.

„Mimo niesprzyjających okoliczności Archicom utrzymał pozycję lidera na rynku wrocławskim, niezmiennie będąc dla nabywców godnym zaufania partnerem” - podaje deweloper w komunikacie.

Już wkrótce ponowny wzrost zainteresowania nieruchomościami mieszkaniowymi

„Choć mijający rok był pewnego rodzaju niewiadomą, mieliśmy pełną świadomość cykliczności rynku mieszkaniowego. W związku z tym, bazując na wypracowanych solidnych fundamentach finansowych, niezmiennie realizowaliśmy naszą wieloletnią strategię stawiając czoła pojawiającym się wyzwaniom” - Waldemar Olbryk, prezes Archicomu. – „W mojej ocenie możemy spodziewać się, że rozbudzenie rynku kredytowego już wkrótce doprowadzi do ponownego wzrostu zainteresowania nieruchomościami mieszkaniowymi wśród nabywców. Zapewniam, że jesteśmy na ten moment doskonale przygotowani” - dodaje.

Zasada, która stawia człowieka i środowisko w centrum działań

W 2022 r. Grupa Archicom opublikowała pierwsze wydanie raportu ESG, który stanowił podsumowanie zrealizowanych do tego czasu działań związanych z troską o środowisko, społeczności oraz ład korporacyjny. Już wkrótce swoją premierę będzie miała kolejna edycja publikacji, opisującej tym razem inicjatywy podjęte wyłącznie w mijającym roku.

„Wierność zasadzie, która stawia człowieka i środowisko w centrum działań doprowadziła m.in. do zacieśnienia współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej – Rewir Twórczy, w ramach której długofalowego wsparcia udzielono wielu uchodźcom z Ukrainy” - czytamy także w komunikacie.

