Deweloper zauważalnie odbił się od dna. Duży wzrost sprzedaży mieszkań

Develia w pierwszym kwartale 2023 . sprzedała 533 mieszkania na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych, co oznacza wzrost o 30 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2022 r.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Develia na koniec marca 2023 r. miała zawarte 172 umowy rezerwacyjne, których znaczna część zostanie przekształcona w umowy deweloperskie w najbliższym okresie – na koniec czwartego kwartału 2022 r. było ich 95.

W pierwszym kwartale 2023 r. deweloper sprzedał 533 mieszkania w porównaniu do 409 w czwartym kwartale 2022 r., co oznacza wzrost o 30 proc. Wobec rekordowego dla Develii pierwszego kwartału 2022 r., w którym sprzedano 603 mieszkania, odnotowano spadek o 12 proc.

- Porównując wyniki za pierwszy kwartał 2023 r. z wynikami odpowiednio za trzeci i czwarty kwartał 2022 r., widzimy wzrosty, co potwierdza, że początek 2023 r. to kontynuacja odbicia rynku, które obserwujemy od października. Ruch w naszych biurach sprzedaży jest większy i odnotowujemy więcej transakcji kredytowych. Z miesiąca na miesiąc widzimy również poprawę w wynikach sprzedażowych, co może być dobrym prognostykiem na kolejne kwartały - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

W okresie styczeń – marzec 2023 r. najwięcej mieszkań znalazło nabywców w projektach Aleje Praskie w Warszawie oraz Centralna Park i Grzegórzecka 77 w Krakowie.

W pierwszym kwartale 2023 r. Develia sprzedała też 24 lokale w projektach Lizbońska na Saskiej Kępie oraz Ursynów #22 w Warszawie, realizowanych we współpracy joint venture z deweloperem Grupo Lar.

Od 2007 r. Develia (wówczas LC Corp) jest spółką notowaną na giełdzie w Warszawie.

Minister obiecuje nową jakość na polskim wybrzeżu. O co chodzi? Zobaczcie

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl