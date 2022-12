Deweloperzy kontra budownictwo indywidualne. Kto i gdzie wybudował najwięcej mieszkań?

W trzech kwartałach 2022 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania oraz powierzchni budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji.

Jak wynika z danych GUS, w trzech kwartałach 2022 r. oddano do użytkowania 167,3 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 15,6 mln m2 oraz liczbie izb równej 656,9 tys.

W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrosty: liczby mieszkań – o 3,2 tys. (2,0 proc.), powierzchni użytkowej mieszkań – o 218,8 tys. m2 (1,4 proc.) oraz liczby izb – o 9,8 tys. (1,5 proc.).

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 93,4 m2 (wobec 93,9 m2 w analogicznym okresie 2021 r.).

Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 132,1 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych – 52,3 m2. Mieszkania indywidualne miały przeciętnie 141,8 m2 powierzchni, mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 62,6 m2, natomiast mieszkania liczone łącznie z pozostałych form budownictwa (tj. spółdzielczego, komunalnego, społecznego czynszowego oraz zakładowego) – 52,4 m2.

Nowe mieszkania - tam wybudowano ich najwięcej

Porównanie danych dla poszczególnych województw w ujęciu bezwzględnym wskazuje, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w: mazowieckim (17,8 proc. wartości krajowej), wielkopolskim (10,8 proc.) i małopolskim (10,2 proc.).

Wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności, wyniósł dla Polski 4,4. Największe wartości odnotowano w województwach: pomorskim (5,6), mazowieckim (5,4) oraz dolnośląskim i wielkopolskim (po 5,2); najmniejsze w: opolskim (2,5), świętokrzyskim (2,8) i śląskim (3,1).

Deweloperzy wybudowali 59,7 proc. wszystkich nowo oddanych mieszkań

W omawianym okresie deweloperzy wybudowali 59,7 proc. wszystkich nowo oddanych mieszkań, a inwestorzy indywidualni – 39,0 proc. W porównaniu z trzecim kwartałem 2021 r. udziały mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem oraz wybudowanych przez inwestorów indywidualnych wzrosły o odpowiednio 0,5 p. proc. i 0,3 p. proc.

Przewaga inwestorów indywidualnych zaznaczyła się w największym stopniu w strukturze budownictwa mieszkaniowego województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego, dla których udziały tej formy budownictwa kształtowały się na poziomie odpowiednio: 64,4 proc., 56,3 proc. i 51,5 proc.

Z kolei w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, dolnośląskim odnotowano największe odsetki budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem – odpowiednio: 70,5 proc., 69,0 proc. i 67,8 proc.

Liczba nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania wzrosła o 2,3 proc.

W 1-3 kwartale 2022 r. oddano do użytkowania 79,9 tys. nowych budynków mieszkalnych, tj. o 2,3 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Łączna ich kubatura wyniosła 77,0 mln m3 – 1,6 proc. więcej r/r.

Budynki jednorodzinne stanowiły 97,4 proc. wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji. W budynkach wielorodzinnych (2,6 proc.) ulokowanych zostało 48,5 proc. mieszkań oddanych do użytkowania we wszystkich nowych budynkach mieszkalnych.

W budownictwie mieszkaniowym dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano przy budowie 98,5 proc. nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.

Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano budynków dwukondygnacyjnych (64,9 proc.) i jednokondygnacyjnych (30,2 proc.), w których znalazło się odpowiednio 35,8 proc. i 15,0 proc. ogółu przekazanych do użytku mieszkań. Z kolei w budynkach o trzech i więcej kondygnacjach (4,9 proc. nowych budynków) usytuowanych zostało 49,2 proc. mieszkań.

