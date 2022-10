Deweloperzy ograniczają nowe inwestycje mieszkaniowe. Winny temu jest trudniejszy dostęp do kredytów, mniejszy popyt i znaczny wzrost kosztów budowy - wskazali analitycy HRE, odnosząc się do piątkowych danych GUS.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w piątek, we wrześniu br. rozpoczęto budowę 15,8 tys. mieszkań, o 27,8 proc. mniej rdr. Deweloperzy rozpoczęli budowę 8,7 tys. mieszkań, o 22,7 proc. mniej w porównaniu z wrześniem 2021.

Jak podkreślili analitycy HRE, każdy z kwartałów tego roku kończył się pod tym względem gorszymi wynikami w porównaniu do tych sprzed roku.

"Od stycznia do września deweloperzy zaczęli budować trochę ponad 93,8 tys. nowych lokali. To o prawie 27 proc. mniej niż w tym samym czasie 2021 roku. Niestety do końca bieżącego roku można się spodziewać, że liczba rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych będzie mniejsza w ujęciu rok do roku. W efekcie za dwa lata (w 2024 roku) do użytkowania oddawanych będzie mniej mieszkań" - ocenili.

Zwrócili uwagę, że jeden z powodów gorszych danych jest czysto statystyczny: porównują oni je do tych sprzed roku, a ten pod względem aktywności budowlanej deweloperów był rekordowy.

Ponadto - wskazali eksperci - 1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy deweloperskiej, która nałożyła na deweloperów dodatkowe koszty i obowiązki, np. konieczność wnoszenia składek na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Deweloperzy przyspieszali więc start projektu z drugiego półrocza na pierwsze, by zdążyć przed wejściem w życie nowych przepisów.

Zdaniem analityków zmniejszenie liczby rozpoczynanych inwestycji wynika też z mniejszego popytu na mieszkania - szczególnie ze strony osób, które, aby kupić mieszkanie, potrzebują kredytu. "W efekcie dziś deweloperzy kosztem wielkości swojej oferty, a więc też liczby zawieranych transakcji, chcą trzymać w ryzach marże.

Mniejsza liczba rozpoczynanych projektów jest też pokłosiem faktu, że sami deweloperzy mają problem ze zdobyciem kredytu na budowę. Co więcej, dotkliwie doświadczyły ich ostatnie wzrosty cen materiałów budowlanych oraz kosztów robót wykonawczych" - stwierdzili analitycy.

