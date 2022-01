Deweloperzy wchodzą w rok z problemami. Co dalej z cenami mieszkań?

Choć popyt na mieszkania nie słabnie, a liczba zaciągniętych kredytów hipotecznych rośnie, to nadal branża deweloperska nie może w pełni rozwinąć skrzydeł... Powodem jest albo brak gruntów, albo przedłużające się procedury administracyjne - albo jedno i drugie. A dochodzi do tego inflacja, wyższe stopy procentowe, więc i widać ochłodzenie zapału Polaków do zakupu własnego mieszkania.

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development, zwraca uwagę na utrudnioną współpracę z samorządami w zakresie pozyskiwania gruntów. Problemem jest brak planów zagospodarowania przestrzennego.- Uzupełnianie banku ziemi idzie bardzo wolno. Obszarem, w jakim państwo i samorządy mogłyby pomóc, jest proces uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego. Jest wiele gruntów, które nie mają takiej dokumentacji. Drugą sprawą jest naprawdę realna współpraca na poziomie uzbrajania terenu. Deweloperzy bardzo chętnie uczestniczyliby w tym procesie, jednak nie znajdują partnera do rozmów po stronie samorządów - mówi Gutowski, wiceprezes RONSON Development.Ceny materiałów budowlanych mają za sobą rekordowy rok. Odbiło się to również na branży deweloperskiej - i w dalszym ciągu problem ten nie został zażegnany. Ostatnie dane Grupy PSB mówiły, że ceny w tym sektorze nie tylko nie przestały się powiększać, lecz notują już historyczne zwyżki. - Cała branża odczuwa rosnące ceny generalnego wykonawstwa i materiałów budowlanych. Sytuacji z kosztami realizacji nie poprawi także nowelizacja ustawy deweloperskiej, która nakazuje deweloperom odprowadzanie składki w postaci 1 proc. przychodu na tzw. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Zdrożeje również prowadzenie obligatoryjnych dla wszystkich inwestycji rachunków powierniczych - tłumaczy Andrzej Oślizło, prezes Develii.O dostosowaniu się do wysokiej inflacji i optymizmie związanym z cenami materiałów mówiła Angelika Kliś z zarządu firmy Atal.- Ceny materiałów budowlanych mocno wzrosły w tym roku, ale w ostatnim czasie obserwujemy stabilizację i spodziewamy się, że na tym poziomie będą się utrzymywać w 2022 roku. W przypadku firm deweloperskich to istotne, gdyż - zgodnie z ustawą deweloperską - klient po podpisaniu umowy ma zapewnioną stałą cenę. Bierzemy zatem całe ryzyko związane z wysoką inflacją na siebie - mówi Angelika Kliś. - Nie tylko wysokie ceny materiałów budowlanych są problematyczne, ale też ich dostępność. Czas oczekiwania na złożone zamówienia wciąż jest długi, co może wpływać na harmonogram prac.A co z cenami nieruchomości?- Jeśli inflacja, ceny materiałów nadal będą rosły, to nie unikniemy podwyżek cen mieszkań - uzupełnia swą wypowiedź Angelika Kliś.Kolejnym wyzwaniem, a w zasadzie bolączką w kolejnym roku, są przedłużające się procesy administracyjne.- Wiele procedur uległo spowolnieniu. Warszawa w szczególności nie nadąża za popytem. Na to nakłada się sytuacja w sądach wieczysto-księgowych, gdzie czeka się na wpis 10-12 miesięcy... To bardzo utrudnia funkcjonowanie rynku - mówi Gutowski, wiceprezes Ronson Development.Problem dostrzegają również inne firmy deweloperskie.- Pandemia zmieniła rynek pod wieloma względami. Wzrosły ceny materiałów i robocizny, praca zdalna jeszcze mocniej wydłużyła procedury administracyjne i zmieniły się też potrzeby klientów - komentuje Angelika Kliś z Atala.- Od początku pandemii, czyli od pierwszego kwartału 2020 roku, obserwujemy duże zwolnienie pracy urzędów miejskich odpowiedzialnych za wydawanie decyzji administracyjnych. Już wcześniej firmy spotykały się z utrudnieniami w tym zakresie, a obecnie uzyskanie wszystkich niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji pozwoleń może trwać nawet dwa lata - zauważa Andrzej Oślizło, prezes Develii.Polityka podnoszenia stóp procentowych również może ostudzić zapał konsumentów w kwestii pozyskania finansowania inwestycji mieszkaniowej.W III kwartale 2021 r. wartość wypłat nowych kredytów mieszkaniowych w Polsce była wyższa od wypłat kredytów w tym samym okresie 2020 r. Wartość nowych umów gospodarstw domowych na złotowe kredyty mieszkaniowe - według danych Narodowego Banku Polskiego - wyniosła w III kwartale 23,6 mld zł, tj. była większa o ok. 1,4 mld zł (6,1 proc.) wobec danych z poprzedniego kwartału oraz wyższa o ok. 9,7 mld zł (70,0 proc.) względem III kw. 2020 r.- Jeśli chodzi o ogólne warunki ekonomiczne, to przewiduję, że w 2022 roku popyt na nieruchomości utrzyma się na dobrym poziomie, ale z pewnością poziom i tempo zmian stóp procentowych w Polsce i na świecie wywrą na niego wpływ. Uważam, że Polacy będą nadal inwestować oszczędności w lokale, aby uchronić ich wartość przed inflacyjną dewaluacją, gdyż realna, uwzględniająca inflację stopa zwrotu z lokat, pozostaje głęboko ujemna - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.Podobnego zdania jest Andrzej Gutowski z Ronson Development.- Zaczęły rosnąć stopy i to główny czynnik, który będzie wpływał na nasz rynek, dlatego oczekujemy lekkiego schłodzenia. Czy będzie ono delikatne i czy pójdzie dalej, to już zależy od dalszych wzrostów. Na razie jest to poziom akceptowalny dla rynku, nie powoduje jego wyhamowania. Efektu możemy spodziewać się w II kwartale, kiedy zsumujemy czynniki takie, jak wysokie stopy procentowe oraz dość wysokie ceny mieszkań, które rosną w wyższym tempie niż pensje Polaków - twierdzi Andrzej Gutowski.Najem instytucjonalny, zaangażowanie firm w ESG oraz nowe preferencje mieszkaniowe Polaków to główne nurty w 2022 roku, o których mówi branża deweloperska.- W 2022 roku na znaczeniu będzie zyskiwał rynek najmu instytucjonalnego (PRS) – powinniśmy obserwować dynamiczne wzrosty tego segmentu. Już odnotowujemy duże zainteresowanie pakietowymi zakupami mieszkań ze strony zagranicznych funduszy inwestycyjnych - uważa Andrzej Oślizło z Develii.- Rosnąć będzie też zainteresowanie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Grupa firm zaangażowanych w ESG i CSR w 2022 r. na pewno się powiększy. W połowie roku opublikowaliśmy nasz pierwszy raport ESG i zamierzamy regularnie monitorować aspekty środowiskowe naszej działalności - komentuje z kolei Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.Pandemia wywarła wpływ na preferencje dotyczące wyboru mieszkania przez Polaków.- W ciągu ostatnich miesięcy obserwowaliśmy większe zainteresowanie lokalami z przestrzeniami zewnętrznymi, takimi jak ogródki, tarasy czy duże balkony. Upowszechniający się model home office spowodował, że kupujący często decydowali się na zakup mieszkania z większą liczbą pomieszczeń lub o większym metrażu i rozkładzie, umożliwiającym wydzielenie osobnego gabinetu do pracy. Na znaczeniu będą zyskiwać osiedla z atrakcyjnymi przestrzeniami wspólnymi dla mieszkańców i lokalami usługowymi - niekoniecznie w centrach miast, lecz po prostu dobrze skomunikowane - ocenia Andrzej Oślizło.Tym jednak czego oczekuje branża w 2022 roku, jest po prostu stabilizacja.- Dla nas o wiele bardziej interesujący jest rynek stabilny, gdzie mamy zrównoważone podaż i popyt, aby można było zaplanować rozwój swojego biznesu, a nie prowadzić go w oparciu o ciągle zmieniające się i niestabilne prawo - podsumowuje Andrzej Gutowski z Ronson Development.