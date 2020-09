Dlaczego kilometr drogi jest taki drogi?

GDDKiA wskazała elementy wpływające na koszty budowy różnych rodzajów dróg. Zaznaczyła przy tym, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy obserwuje znaczny spadek cen oferowanych w przetargach.

W przypadku dróg ekspresowych to 2019 rok okazał się najdroższy w przeliczeniu na kilometr, rok 2020 zbliżony do roku ubiegłego, zaś 2018 rok był najtańszy pod względem kosztu budowy jednego kilometra.„W 2019 roku podpisaliśmy umowę na budowę drogi S1 obwodnicy Węgierskiej Górki, która znacznie podwyższa średnią cenę za 1 km (161,7 mln zł). Umowa na odcinek o długości 8,5 km opiewa na kwotę prawie 1,4 mld zł i uwzględnia m.in. budowę trzech mostów, dwóch tuneli, pięciu estakad oraz dwóch węzłów drogowych. W tym samym roku podpisaliśmy umowę na budowę obwodnicy Olesna w ciągu drogi S11. Jest to kontrakt o wartości 667 mln zł na odcinek o długości 24,8 km, czyli w przeliczeniu na 1 km daje to kwotę 26,9 mln zł” – wyjaśnia GDDKiA.Do czynników, które mają wpływ na wartości ofert składanych w przetargach trzeba zaliczyć nie tylko lokalizację samej inwestycji i charakterystykę terenu, na którym powstaje, ale również specyfikę danego regionu i lokalnego rynku, dostępność kruszyw oraz pracowników.GDDKiA zaznacza, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy obserwuje znaczny spadek cen oferowanych w przetargach. „Okazuje się, że najniższe oferty na realizację dróg ekspresowych sięgają od 62 do 84 proc. wartości naszych szacunków. W efekcie cena 1 km drogi ekspresowej wynosi od ok. 21 do 39,6 mln zł. Dla dróg kasy GP najniższe oferty stanowią 46-66 proc. szacunków, a wartość 1 km jednojezdniowej drogi tej klasy wynosi od ok. 9 do 24,2 mln zł. Natomiast w przypadku dwujezdniowego tzw. łącznika brzeskiego na DK75 sięga do ok. 32,8 mln zł” – podaje GDDKiA.Do umów, które znacznie zawyżyły średnią GDDKiA zalicza m.in. przechodzące przez trudny górzysty teren odcinki DK47 Rdzawka - Nowy Targ i S3 Bolków -Lubawka oraz przechodzący przez teren silnie zurbanizowany, miejski odcinek S52 POK Modlnica – Mistrzejowice. To umowy z roku 2018. Tegoroczną umową, która znacznie podnosi cenę za 1 km, jest umowa na S19 Rzeszów Południe - Babica, która obejmuje niestandardowy tunelowy odcinek, przechodzący przez trudny górzysty teren.Wśród zaniżających cenę za 1 km, GDDKiA wskazuje zawarte w 2019 roku umowy na odcinki stanowiące przebudowę jednej jezdni A18 (odc. 2) oraz S1 Pyrzowice – Podwarpie, a także tegoroczną umowę na kolejny, przygraniczny odcinek A18, która objęła przebudowę jednej jezdni.