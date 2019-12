Do 2025 roku zamkniemy program budowy autostrad w Polsce - powiedział w poniedziałek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas uroczystości otwarcia autostradowej obwodnicy Częstochowy.

- Po tym jak nierzetelny wykonawca zszedł z budowy, znaleźli się wykonawcy, którzy pracując 7 dni w tygodniu zrealizowali tę inwestycję - powiedział minister Adamczyk.

Dodał, że dzięki odważnym decyzjom rządu, do 2025 roku zamknięty zostanie program budowy autostrad w Polsce.



- Ukończymy autostradę A1, A2, A6 i autostradę A18, tym samym pozostanie nam do zrealizowania bardzo ambitny program budowy pozostałej sieci dróg ekspresowych, w tym Via Carpatia, S11, S12, S47 - wymienił Adamczyk.

Jak zaznaczył, "wszystkie te drogi pozwolą stworzyć "ruszt komunikacyjny" kraju.