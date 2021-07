Do 2030 roku musimy zmodernizować 90 proc. budynków

Właściciele budynków w Unii Europejskiej muszą przyspieszyć ich modernizację w celu obniżenia zużycia energii i emisji CO2. Wsparciem dla nich mają być pośrednicy rynkowi, tj. kompleksowe centra obsługi klientów (OSS - One Stop Shops).

Rynek o ukrytym potencjale

Ważną cechą OSS jest to, że dysponują umiejętnościami i zasobami, aby pokonać niektóre kluczowe bariery, z którymi borykają się właściciele. Chodzi głównie o brak wiedzy technicznej, zasobów finansowych, umiejętności zorganizowania kompleksowej renowacji lub znajomości procedur. OSS mają również duży zestaw strategii, aby zmniejszyć liczbę momentów krytycznych, w tym „gdy właściciele tracą impet”, by po wcześniejszych ustaleniach „wreszcie zaangażować się w proces modernizacji”.Jeśli udział OSS w rynku modernizacji budynków miałby rosnąć o 10 proc. rocznie w ciągu najbliższych 10 lat, to OSS może pokryć do 2030 r. ok. 5-6 proc. wolumenu 35 mln budynków, czekających na renowacje.Zakłada się, że cel ten osiągnięty zostanie przy „niskich kosztach społecznych, integrując inwestycje prywatne z metodami przyjaznymi dla klienta”.Badanie JRC koncentruje się również na tym, w jaki sposób OSS angażuje się w działania grup szczególnie wrażliwych (takich jak najemcy mieszkań socjalnych), pomagając im głównie w doradztwie finansowym. W ten sposób podkreśla się wkład OSS „w łagodzenie ubóstwa energetycznego”.