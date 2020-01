Do Łodzi docierają elementy 650-tonowej maszyny do drążenia tunelu średnicowego

Do Łodzi dotarła ponad połowa dużych elementów ok. 650-tonowej maszyny TBM - mechanicznego kreta, który ma wydrążyć cztery tunele kolejowe pod miastem. Inwestycja za ponad 1,7 mld zł połączy stacje Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska oraz zapewni nowe możliwości połączeń kolejowych w kraju.

"Do Łodzi dojechała ponad połowa wszystkich ciężkich elementów ok. 650-tonowej maszyny TBM - mechanicznego kreta o 8,76 m średnicy i 95 m długości. W kolejnych dniach od producenta z Niemiec do Polski wyruszą ostatnie transporty. Łącznie transport obejmuje ponad 50 dużych elementów - w większości o wadze kilkudziesięciu ton" - poinformował w poniedziałek rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Mirosław Siemieniec.

Najcięższe jest łożysko napędowe głowicy, będące częścią głównego napędu, które waży ok. 100 ton. Pozostałe ciężkie elementy to m.in. centralna część głowicy skrawającej (65 ton) i dolna część płaszcza obudowy TBM (70 ton).

Jak podał rzecznik PKP PLK, elementy TBM (z ang. Tunel Boring Machine) przewozi z Niemiec wykwalifikowana firma, która wykorzystuje do transportu pojazdy i naczepy o specjalistycznej konstrukcji. Sprzęt jest dostosowany do ciężaru, wymiaru i kształtu każdego elementu. Ze względu na ograniczenia w ruchu, jakie mógłby powodować nietypowy ładunek, przewóz jest organizowany głównie nocą.

Równocześnie standardowymi ciężarówkami transportowane są mniejsze części, m.in. elementy kabiny sterowniczej dla operatora maszyny TBM, urządzenie do rozładunku tubingów (półokrągłe elementy obudowy tunelu, które połączone tworzą pierścień) oraz elementy czoła tarczy. Jak zapewniło PKP PLK, do końca stycznia wszystkie elementy mają znaleźć się w Łodzi.

TBM będzie poruszać się z prędkością około 10-15 metrów dziennie. Maszyna będzie drążyła tunel, usuwała ziemię i montowała żelbetowe elementy konstrukcji. Drążenie tunelu małą tarczą rozpocznie się z komory przy ul. Długosza w kierunku ul. Stolarskiej. Długość pierwszego odcinka wynosi ok. 550 m.

Między ulicami Stolarską i Odolanowską, gdzie prace budowlane ruszyły pod koniec ubiegłego roku, będzie usytuowana komora dla dużej tarczy TBM, która będzie drążyła tunel w stronę stacji Łódź Fabryczna.

Według planów drążenie tuneli ma rozpocząć się w połowie 2020 roku, zaś zakończenie inwestycji planowane jest do 2022 roku. Projekt to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna. W opinii PKP PLK, inwestycja przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych obejmujących region środkowej Polski.

Tunel otworzy dworzec Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się przelotowym. Skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne. W tunelu powstaną także dwa przystanki, które zapewnią dogodny dojazd do centrum miasta, co ułatwi mieszkańcom aglomeracji i województwa codzienną komunikację.

Projekt "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna-Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego wartość wynosi ponad 1,7 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł.