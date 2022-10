Do Polski płynie maszyna, która wydrąży tunel S19

Największe elementy maszyny TBM, która będzie drążyła tunel S19 Rzeszów Płd. - Babica, dotarły już do portu w Hamburgu - podaje GDDKiA.

Generalna Dyrekcja informuje, że statek wyruszył w sierpniu tego roku z portu Santander w Hiszpanii i dotarł do Hamburga. Następnym przystankiem będzie Szczecin.

Największe elementy maszyny TBM (Tunnel Boring Machine) następnie na specjalnych barkach transportem rzecznym dotrą do Opola. Do Babicy na Podkarpaciu dostaną się na specjalnych platformach transportem lądowym. GDDKiA przypomina, że transport rozpoczął się ponad miesiąc temu.

Tunelowy odcinek drogi S19 o długości 2,2 km wykona konsorcjum Mostostalu Warszawa i hiszpańskiego koncernu Acciona Construcción, który jest udziałowcem polskiej spółki. Acciona Construcción odpowiada za dostarczenie maszyny drążącej.

Największe części maszyny to napęd główny i tarcza skrawająca. Zostaną one przetransportowane drogą morską. Lżejsze elementy dotrą z Hiszpanii bezpośrednio do Babicy lądem.