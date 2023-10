Do Rafako wraca stare? Zaskakujące informacje

Jak dowiedziało się WNP.PL, ostatnio w siedzibie raciborskiej spółki widywany był jej były prezes Radosław Domagalski-Łabędzki, który został odwołany w atmosferze skandalu. Z naszych informacji wynika, że nowy zarząd Rafako mógł planować zatrudnienie go jako doradcy.

Były i obecny prezes Rafako mają za sobą kilkuletnią historię współpracy

Dawid Jaworski był wiceprezesem Rafako za czasów prezesury Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego i po tym, jak Domagalski został odwołany w związku z wypłaceniem mu ogromnej nagrody, również zrezygnował z funkcji. Ostatnio jednak postanowił wrócić, ale już na stanowisko prezesa i z naszych informacji wynika, że miał również w planach ponowne zatrudnienie w Rafako Domagalskiego, chociaż spółka takich informacji nie potwierdziła, ani im nie zaprzeczyła, odpowiadając na nasze pytanie jedynie, że „publiczne komunikowanie kwestii pracowniczych nie mieści się w kategorii działania zgodnie z prawem dla spółek publicznych.”

Warto również przypomnieć, że Jaworski i Domagalski znają się jeszcze z czasów, kiedy ten pierwszy był członkiem zarządu Taurona Wytwarzanie, a więc spółki zlecającej spółce celowej E003B7 budowę bloku 910 MW w Jaworznie, o który potem Rafako i Tauron toczyły (ostatecznie polubownie rozwiązany) spór. Jaworski z zarządu Taurona Wytwarzanie trafił potem do zarządu Rafako.

Domagalski ze względu na brak skwitowania nie może wrócić do zarządu Rafako, dlatego właśnie Jaworski miał chcieć go zatrudnić jako doradcę, aby pracował on dla niego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z naszych informacji wynika, że obecny zarząd bardzo ceni kompetencje Domagalskiego i mają one być bardzo potrzebne do ratowania złej kondycji finansowej spółki, z której za swoją pracę Domagalski ponownie pobierałby wynagrodzenie, jeśli zatrudniono by go w charakterze doradcy.

Jak dowiedziało się WNP.PL, Domagalski-Łabędzki został z Rafako zwolniony dyscyplinarnie, ale obecny zarząd miał zmienić kwalifikacje jego zwolnienia na "za porozumieniem stron", być może po to, by mógł ponownie otrzymać w niej zatrudnienie. Spółka nie odpowiedziała na nasze pytanie, czy takiej zmiany dokonano i jeśli tak, dlaczego to uczyniono. Spółka nie potwierdziła też i nie zaprzeczyła, iż dyscyplinarnie zwolniła byłego prezesa.

W związku z polityką podpisywania umów i wypłat wynagrodzeń w Rafako prawdopodobnie zlecono audyt śledczy

Ostatnia zmiana w zarządzie Rafako, czyli odwołanie Macieja Stańczuka, kojarzonego z Platformą Obywatelską, miała miejsce 5 października tego roku. Wówczas prezesem został Dawid Jaworski.

Domagalski-Łabędzki był z kolei wiceministrem rozwoju w rządzie Beaty Szydło w latach 2015-2016, następnie od 2016 do 2018 był prezesem KGHM Polska Miedź, po odejściu dostał funkcję doradcy prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, po czym w grudniu 2018 roku objął stanowisko członka zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, by w kwietniu 2020 objąć stanowisko prezesa Rafako, z którym pożegnał się 2 czerwca tego roku.

Z informacji WNP.PL wynika, że poprzedni zarząd w osobie Macieja Stańczuka miał również zlecić wykonanie w spółce E003B7 audytu śledczego dotyczącego polityki wynagrodzeń i podpisywania umów. Właśnie z tej spółki wypłacono ogromną nagrodę Domagalskiemu, a obecnie zalega ona z wypłatami swoim pracownikom. Ponownie zarząd Rafako nie potwierdził nam, czy taki audyt ma miejsce i jakie są jego efekty, ani czy wypłacono zaległe pieniądze pracownikom mimo zadanych przez nas pytań.

Nadal nie wiadomo, czy Rafako otrzymało obiecaną pożyczkę z Polskiego Funduszu Rozwoju

Nadal nie wiemy też, czy Rafako otrzymało albo kiedy otrzyma 15 mln pożyczki pomostowej, na którą zgodził się PFR, a która miała podratować finanse raciborskiej spółki. Warunkiem tej pożyczki było między innymi powołanie zarządu spośród osób wskazanych przez PFR – Dawida Jaworskiego i Michała Sikorskiego (wiceprezes), który wcześniej przez wiele lat zasiadał w radzie nadzorczej Rafako z ramienia PFR.