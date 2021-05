Dobre perspektywy dla budowlanki, ale podszyte ryzykiem

Popyt na usługi budowlane niedługo powinien przyspieszyć, a firmy budowlane w rok 2021 weszły w dobrej kondycji finansowej. Jednocześnie dobre perspektywy dla sektora może zakłócić obniżone zaufanie ze strony banków, a także rosnące ceny materiałów i presja płacowa.

Jak przypomniał Kaźmierczak, według Głównego Urzędu Statystycznego, przedsiębiorstwa z sektora budownictwa odnotowały w 2020 r. poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto z równych 4 proc. w 2019 r. do 4,6 proc.Firmy budowlane oczekują w tym roku wzrostu popytu na swoje usługi, ale jednocześnie oznacza to także większe zapotrzebowanie na finansowanie. Jednak banki, opierając się na słabszych w ostatnim czasie wynikach produkcji budowlano-montażowej, mogą postrzegać ten sektor jako bardziej ryzykowny.- Według prognoz (…) odsetek firm planujących zwiększenie zadłużenia zmniejszył się, a wzrósł odsetek firm planujących spłatę kredytu. (…) Czynniki obniżające prawdopodobieństwo wzrostu zadłużenia kredytowego przedsiębiorstw utrzymały się wciąż nieprzewidywalny jest przebieg pandemii i wiążące się z nią obostrzenia (zarówno w kraju, jak i za granicą) - czytamy w raporcie NBP, przytoczonym przez Kaźmierczaka.- Zapowiedzi spadku popytu na kredyt wyraziły duże przedsiębiorstwa, firmy przemysłowe oraz handlowe. O planowanym wzroście popytu na kredyt poinformowały firmy budowlane oraz transportowe (…). Słabe dane o produkcji budowlanej mogą jednak utrudnić firmom budowlanym dostęp do kredytów bankowych w najbliższym czasie - czytamy również.Jednocześnie ceny produkcji budowlano-montażowej zaczynają przyspieszać, co wynika m.in. z dynamicznego wzrostu cen materiałów. Było to widoczne już w pierwszym kwartale 2021 r.- Najsilniejszy wzrost wskaźnika presji inflacyjnej odnotowano w przemyśle, do czego przyczynić się mogły drożejące surowce, a także deprecjacja złotego względem euro, w którym rozliczna jest większość polskiego eksportu. Wyraźny wzrost wskaźnika odnotowano także w handlu, słabszy w budownictwie i w sektorze usługowym z wyłączeniem handlu - wskazał NBP, prognozując dalsze przyspieszenie wzrostu cen w drugim kwartale 2021 r.